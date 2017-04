Akavan Erityisalat: Luovan talouden avaukset tervetulleita

27.4.2017 19:35 | Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat pitää tärkeänä maan hallituksen puoliväliriihen avauksia, joilla vahvistetaan luovien alojen toimintaedellytyksiä.

On hallitukselta oikea liike hyödyntää Anne Brunilan ”Luova talous ja aineettomat arvot” -työryhmän suosituksia muun muassa ottamalla luovat alat osaksi yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja ja niihin kuuluvia tukimuotoja. Kulttuurin perustuotanto siihen tehtyine investointeineen tulee nähdä nykyistä selvemmin Suomen luovan talouden keskeisenä vahvuus- ja kilpailutekijänä, kuten Brunilan raportissa todetaan.

Kulttuurilaitokset, muun muassa museot ovat yhä keskeisemmässä yhteiskunnallisessa roolissa, jossa ne eivät voi toimia menestyksellisesti ilman riittävää rahoitusta. Poukkoilevan leikkauspolitiikan sijaan valtion rahoitusta tulee vihdoin ohjata kulttuurilaitoksille niin, että niiden palvelujen laatua ja vaikuttavuutta voidaan kehittää kasvavien odotusten mukaisesti.

Kulttuuri tärkeä osa matkailuhankkeita

Akavan Erityisalat pitää hyvänä hallituksen tavoitetta vauhdittaa matkailualan kasvua ja työllisyyttä. Liitto muistuttaa, että luontomatkailun lisäksi kulttuurimatkailun edellytyksiä on vahvistettava osana Matkailu 4.0 -hanketta. Hankkeessa tulee hyödyntää parhaillaan lausunnolla olevaa Museopoliittista ohjelmaa.

Kulttuuripalvelut tulee nähdä laajasti kattaen mm. tapahtumat ja kulttuurilaitosten kuten museoiden palvelut. Matkailuyritysten mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja tulee lisätä hyödyntämällä kulttuuri- ja matkailualojen moniammatillista yhteistyötä ja korkeakoulutettua asiantuntijuutta.

Yhdistelmävakuutus huolelliseen valmisteluun

Kannatamme lämpimästi hallituksen itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa parantavia toimia. On hyvä, että yhdistelmävakuutuksen käyttöönoton valmistelu alkaa. Korostamme, että valmistelun huolellisuuteen on panostettava samalla, kun pidetään kiinni aikataulusta ottaa uudistus käyttöön vuoden 2018 alusta.

Työttömän omaehtoinen opiskelu vietävä maaliin

Hallituksen linjaamat työllisyyttä edistävät toimet ovat kaikkiaan pääosin kannatettavia. On askel oikeaan suuntaan, että työttömien omaehtoinen opiskelun salliminen tietyin rajoituksin eteni edes jatkovalmisteluun. Mielestämme työttömän on voitava opiskella työttömyysetuutta saadessaan, jos on samaan aikaan työmarkkinoiden käytettävissä.

Hyvä, että selvitykseen eteni myös työttömän mahdollisuus ottaa vastaan lyhytkestoista työtä ja että valmisteluun otetaan työttömän mahdollisuus 4 kuukauden yritystoimintaan ilman työttömyysetuuden menetystä.

Nuorisotyön vaikuttavuus edellyttää jatkuvuutta

Akavan Erityisalat pitää hyvänä sitä, että seuraavan kahden vuoden aikana nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan 45 miljoonaa euroa. Summa ei vastaa aiempaa nuorisotakuuta, mutta on kuitenkin askel parempaan suuntaan.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn osoitettiin 19 sinänsä oikeansuuntaista toimenpidettä. Niistä muodostuu kuitenkin tilkkutäkkimäinen kirjo, jonka kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida. Moni päätös tuntuu muutaman vuoden ”tekohengitykseltä”. Nuorisotyön näkökulmasta nuoriin kohdistuvien toimenpiteissä on oltava jatkuvuutta ja niiden vaikuttavuutta pitää tarkastella pitkällä aikavälillä, mihin hajanainen toimenpiteiden kirjo ei anna mahdollisuutta.

Harrastetakuun toteutuminen on yhteiskunnallisesti hyvä asia. Tällä voi olla myös myönteisiä työllisyysvaikutuksia nuoriso- ja liikunta-aloilla.

Näemme positiivisena myös Ohjaamo-toiminnan rahoituksen vakinaistamisen. On kuitenkin kysyttävä, onko rahoitus turvattu myös kahta vuotta pidemmäksi ajaksi?

Lisäpanostukset koulutukseen jäivät vaatimattomiksi

Hallituksen lisäpanostukset koulutukseen ovat kannatettavia, mutta odotuksiin nähden pettymys. Akavan Erityisalat kantaa huolta erityisesti ammattikorkeakoulujen asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja olisikin toivonut hallitukselta toimenpiteitä, jotka olisivat parantaneet myös ammattikorkeakoulujen rahoitusta erityisesti niiden tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyen.

Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on leikattu merkittävästi ja hallituksen puolivälitarkastelulta odotettiin kädenojennusta myös ammattikorkeakoulujen suuntaan. Toivomme, että Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen vaikuttavat välillisesti myös ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan rahoituksen vahvistumiseen.

