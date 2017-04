Malminkartanonhuipun ideasuunnitelman luonnoksesta keskustellaan Kerrokantasi-verkkopalvelussa 28.4. - 11.5.2017

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva virastojen yhteistyöprojekti. Toiminta-alueena on koko esikaupunkivyöhyke. Lähiöprojektin tehtävänä on tukea yhteistyömalleja, jotka parantavat konkreettisella tasolla esikaupunkialueiden viihtyisyyttä, toimintaedellytyksiä sekä hyvän kaupunkielämän rakentumista. Lähiöprojekti käynnistää, koordinoi ja kokoaa yhteen Helsingin esikaupunkialueiden kehittämiseen liittyviä hankkeita hallintokuntien sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.