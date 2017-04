Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajan palkatessa nuoren Kesäsetelillä

28.4.2017 08:58 | Helsingin nuorisoasiainkeskus

Kaikille helsinkiläisille 9.-luokkalaisille tarkoitettu Kesäseteli jaettiin tänä vuonna yhteensä 71 kouluun 5130 nuorelle. Helsinkiläiset 9.-luokkalaiset, jotka eivät käy helsinkiläistä koulua, voivat saada Kesäsetelin hakemalla sen Ohjaamo Helsingistä Kampista. Kesäsetelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä palauttamalla työnantajalle palkkakuluista 300 euroa.

Nuorten kilpailu kesätyömarkkinoilla on kovaa, mutta työnantaja voi olla edullisesti mukana vahvistamassa nuorten kesätyömahdollisuuksia. Nuori pääsee tutustumaan työelämään, saa arvokasta työkokemusta sekä palkan ja kesäksi mielekästä tekemistä.

- Tulevaisuudessa me tullaan menestymään vain sitä kautta, että me pystytään kehittämään uusia tulevaisuuden osaajia. On täysin totta, että nuorissa on potentiaali, joten annetaan heille myös mahdollisuus, Jenna Lämsä ja Maria Korpisalo Motimatesta kannustavat. He työllistivät viime vuonna Kesäsetelin avulla 12 nuorta.

Viime kesänä Kesäseteli jaettiin yhteensä 5167 nuorelle. Setelin avulla 1295 ysiluokkalaista eli 25 % ikäluokasta sai kesätöitä. Kesäseteli mahdollisti nuorille yli 800 uutta työpaikkaa. Liki 60 % työnantajista ilmoitti, että ei olisi palkannut nuorta ilman Kesäseteliä. Osa työnantajista palkkasi Kesäsetelin avulla useamman nuoren. Kesäseteli myös motivoi monet työnantajat palkkaamaan juuri nuoren kesätyöntekijän.

Kesäseteli on Helsingin yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Kesäseteli syntyi nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmän aloitteesta, joka teki kannanoton Helsingin kaupungin talousarvioehdotukseen vuonna 2015. Helsingin kaupunki ja yrittäjät vastasivat nuorten aloitteeseen mahdollistamalla kesätyökokemuksen, ja nyt toivottavasti jo kolmatta vuotta hanke todistaa kaupungin ja yrittäjien sitoutumisen nuorten työllistämiseen.

www.kesaseteli.fi