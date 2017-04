Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- ja Viinimessut palkittiin Evento Awardsilla

28.4.2017 09:43 | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Tiedote 28.4.2017. Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- ja Viinimessut palkittiin tapahtuma-alan ammattilaisille tunnustusta antavassa Evento Awards -finaalissa myöhään torstai-iltana. Tapahtumakokonaisuus oli yksi mukaan valituista kolmesta finalistista uudessa messut-kategoriassa. Kolmikossa olivat mukana myös Helsingin Kirjamessut sekä Love me do. Palkinnon vastaanottivat parhaillaan messutyöstä opintovapaalla oleva ohjelmapäällikkö Jenni Haukio ja Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Messujen edustajat kiittivät puheessaan mm. tapahtuman kävijöitä ja kaikkia kirjallisuustapahtumia Suomessa arvokkaasta työstä.

- Tämä palkinto on kunnianosoitus siitä pitkäjänteisestä työstä, jota Suomen kirjallisen kulttuurin pääkaupungissa, Turussa, on tehty.

Turun Kirjamessut on Suomen ensimmäinen kirjamessutapahtuma, ja messuja on järjestetty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1990 lähtien. Järjestelyissä ovat mukana keskeisimmät kirja-alan toimijat, jotka vaikuttavat ohjelmaideoillaan sisällön syntyyn ja monipuolisuuteen. Ohjelmantuottajat tekevät osittain vapaaehtoistyötä. Suurella sydämellä, kuten Jenni Haukio tilaisuudessa totesi. Turun Kirjamessujen omintakeinen ja ainutlaatuinen kädenjälki on laajasti arvostettu kohderyhmän keskuudessa ja sen ulkopuolellakin.

Turun Ruoka- ja Viinimessut edistävät toiminnallaan mm. ruoka- ja viinikulttuuria. Toiminnallisella lavalla esiintyvät tänäkin syksynä ajankohtaiset ruoka- ja kirjailijavieraat. Viime vuonna tapahtumassa järjestettiin mm. ensimmäistä kertaa ruokakauppojen kokkikouluja.

Seuraavan kerran odotettu tapahtumakokonaisuus nähdään Turun Messukeskuksessa 6.-8.10. Tänä vuonna ohjelmatyöstä vastaavat kirjailijat Tommi Kinnunen, Salla Simukka ja Siri Kolu.

