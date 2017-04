Jäljettömän siistiä vappua!

28.4.2017 10:27 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Näin toivottaa Helsingin kaupunki, jolla on jo pitkät perinteet siistin vapun järjestelyissä. Tänä vuonna vappuhumussa juhlitaan myös puistoja. Helsinki osallistuu kansainväliseen World Parks Week -tapahtumaan jakamalla ilmapalloja ja roskapusseja Kaivopuiston piknikväelle.

Kaupunkilaiset osaavat arvostaa vapun erityisjärjestelyjä ja suurin osa laittaa piknikjätteensä niille varattuihin astioihin. Kaupunkiin levitetään keskustan ja Kaivopuiston alueelle 3,5 kuution tapahtumaroskiksia, avolavoja, 240 litran astioita, kuohuviinipullojen keräyslavoja sekä peltitynnyreitä kytevälle grillijätteelle. Näiden kaikkien yhteenlaskettu vetoisuus on reilut 600 000 litraa. Juhlijoiden on helppo osoittaa rakkautensa Helsingille, kunnioituksensa keväälle ja juhlia jälkiä jättämättä.

Puistojen kestävyyttä suojellaan

Muistattehan, että Kaivopuistoon, Kaisaniemen puistoon ja myös muihin keskustan puistoihin saavat ajaa vain luvan saaneet, kuten ruokaa myyvät seurat. Saunamökit ja painavat teltat on sijoitettava kovalle pinnalle, ei nurmelle. Paikalla olevat järjestyksenvalvojat ohjaavat liikennettä ja estävät luvattoman ajon puistoon. Valvojat auttavat tarvittaessa luvallisen telttapaikan paikan löytämisessä. Kaivopuistossa on myös ensiapupiste.

Vessoja piisaa ja kuohuviinipullot vaihtuvat leffalippuihin

Käymälöitä on varattu 214, pisoaareja 24. Vessat tyhjennetään ja siivotaan vapun päivän aamuna. Rakennusvirasto muistuttaa, että omien vessojen vuokraaminen ja niiden sijoittaminen kaupungin maalle on luvanvaraista toimintaa, eikä sellaisille lupia myönnetä.

Helsingin kaupunki järjestää kuohuviinipullojen keruun. Nyt on pullojen keruun 13. vuosi! Kaivopuistossa on kaksi pullonkeruupistettä, yksi Ison Puistotien keskivaiheilla ja toinen Kaivopuiston leikkikentällä. Kun palauttaa pisteeseen 20 kuohuviinipulloa, saa leffalipun.

Suosittu tempaus on erityisesti pikkupoikien mieleen. Ahkerimmat ansaitsevat koko vuoden leffaliput. Lippuja on jaossa 1 500. Tempaus on suurena apuna vapun jälkien siivouksessa. Painavat kuohuviinipullot päätyvät Palautuspakkaus Oy:n kautta lasivillan raaka-aineeksi.

Muut pullot ja tölkit päätyvät pullonkerääjien kasseihin. Suuri pullonkerääjien armeija on tervetullut lisäapu. Vapun juhlijan onkin syytä muistaa, että pullot annetaan kerääjille ehjinä. Tyhjän lestin voi asetella nätisti roska-astian viereen kerääjää odottamaan.

Siivouspartiot ja pullojen kerääjät

Vapun aattona kaupungilla partioi 15 työntekijää varmistamassa, että kaupunki pysyy hyvässä kuosissa. Vapun päivänä 24 kaupungin työntekijää ja 40 värvättyä työntekijää siivoaa paikkoja. Siivouksessa auttaa myös ryhmä vapaaehtoisia. Lisäksi pesuautot siivoavat katuja.

Brankkareitakin tarvitaan

Vapaapalokunta on varustautunut Kaivopuiston vapun päivään. Kertakäyttögrillien hiilet ja muu kytevä jäte on laitettava niille varattuihin peltitynnyreihin, ei roskakontteihin. Tulipalo suuren ihmismassan keskellä on erittäin vaarallinen ja palavasta jätteestä voi syntyä myrkyllisiä kaasuja.

