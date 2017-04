Tanssijan ja viulistin duetto "Sielunpalautus" kutsuu kokemaan yhteisöllisyyden voimaa

28.4.2017 14:28 | Helsingin kulttuurikeskus

Vanhat kulttuurit tuodaan nykyaikaan tanssitaiteilija Gabriela Aldanan ja säveltäjä Tuomas Rounakarin duetossa. Teos saa ensi-iltansa 5.5.2017 Kulttuurikeskus Caisassa.

Sielunpalautus tarkastelee rituaalin merkitystä tässä päivässä. Sen maailma rakentuu ikivanhasta symboliikasta, laulusta ja noitarummusta eli kannuksesta, sekä lavalle heijastetuista luontokuvista.

"Sielunpalautus on muinainen parannustekniikka, joka kyetään suorittamaan vain shamaanin voimien avulla. Kun ihminen kohtaa traumatisoivan kokemuksen osa hänen sielustaan lähtee kehosta. Tämä reaktio on eräänlainen selviytymismenetelmä, joka suojaa ihmistä trauman aiheuttaman kärsimyksen täysimittaiselta kokemiselta. Jos ihminen ei kuitenkaan saa sielunsa lähtenyttä osaa pian takaisin, hän alkaa voida huonosti - hän sairastuu joko fyysisesti tai psyykkisesti tai molempia. Uskon edelleen, että sielunpalautus on yksi shamaanien päätehtävistä, mutta koska maailma on muuttunut ja myös ihminen on muuttunut niin valtavasti niistä ajoista kun olimme yhtä luonnon kanssa, meidän jokaisen on kiireesti otettava sielunpalautuksesta oppia, jotta voimme pelastaa ihmislajin kuolemasta sukupuuttoon” kertoo Gabriela Aldana.

Gabriela Aldanan teos on saanut vahvan inspiraationsa suomalais-ugrilaisen shamanismin ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen maailmankuvasta. Se on kannanotto ihmisten ja maapallon selviytymisestä, itsen kokoamisesta uudelleen ja uudelleen, sielun palautuksesta ja ihmisten luonnon yhteyden tärkeydestä.

Koreografi Gabriela Aldana on kotoisin Chilestä ja asunut Suomessa 17 vuotta. Hän on ollut lapsuudesta asti tekemisissä Chilen alkuperäiskansan Mapuche-heimon ja myöhemmin muiden Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen kanssa. Suomessa hän on opiskellut Suomalaisen Samanismin Keskuksessa Johannes Setälän ja Susanna Aarnion johdolla. Hän on esiintynyt Amerikassa ja Euroopassa ammattilaisena tanssitaiteilijana 24 vuotta.

Tuomas Rounakari on helsinkiläinen säveltäjä, viulisti ja (FM) etnomusikologi. Hän on säveltänyt musiikkia elokuviin, näyttämölle ja konserttisaleihin pienistä kokoonpanoista aina sinfoniaorkesteriin asti. Hänen sävellyksensä ovat ansainneet kansainvälisiä palkintoja, mm. Toronto Cameratan kilpailussa, sekä Pro Musica säätiön palkinnon. Viulistina Tuomas Rounakari tunnetaan parhaiten shamaaniviuluesityksestä, jolla hän on esiintynyt Suomessa, Saksassa, Unkarissa, Venäjällä ja USA:ssa. Etnomusikologina Rounakari on tehnyt kaksi dokumenttielokuvaa: henkilökuvan itkijä Martta Kuikasta sekä Hantien porouhrauksesta kertovan lyhytelokuvan Veriuhri. Lokakuussa 2004 Rounakari esitteli oman itkuvirteen pohjautuvan jousiorkesteriteoksensa Sorbonnen yliopistolla Pariisissa järjestetyssä ICMS8 konferenssissa. (Lähde: Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus KEK)

Konsepti, ohjaus, tanssi ja lavastus: Gabriela Aldana-Kekoni

Sävellys, viulu ja esitys: Tuomas Rounakari

Esiintyjät: Tuuli Malla, Orvokki Weckström, Aura Antikainen, Heru Reksoprodjo

Valosuunnittelu: Ainu Palmu

Valokuvat: Susanna Aarnio

---

Esitykset

perjantai 5.5. klo 19-19:45 (ensi-ilta), liput 10/7€

lauantai 6.5. klo 19-19:45, liput 10/7€

Kulttuurikeskus Caisa / Sali

Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki

Tuotanto: Gabriela Aldana Kollektiivi

Yhteistyössä: Kulttuurikeskus Caisa