Suomen menestynein naiskiipeilijä Annaliina Laitinen Kaslinkin Tahto-välipalojen brändilähettilääksi

28.4.2017 12:04 | Wolfcom

Suomalainen perheyhtiö Kaslink jatkaa nuorten suomalaisten urheilijoiden tukemista ryhtyen Tahto-välipalabrändillään yhteistyöhön nyt Suomen menestyneimmän naiskiipeilijän Annaliina Laitisen kanssa. Huhtikuussa Tahto-tuoteperheen brändilähettiläiksi kiinnitettiin paraolympiahiihtäjä Sini Pyy ja naisten Korisliigassa pelaava koripallojoukkue Kouvottaret.

Annaliina Laitinen aloitti kiipeilyuransa vuonna 2007 ja kiipeili pian jo haastavia reittejä, kilpaillen sekä Suomen että Pohjoismaiden mestaruuskisoissa. Uransa ensimmäisenä merkkipaaluna hän saavutti vain kahden vuoden harrastamisen jälkeen Boulderoinnin PM-kultaa vuonna 2009. Annaliina on jatkanut tavoitteidensa nostamista yhä korkeammalle ja viime syksynä hän nousi maailman naiskiipeilijöiden parhaimmistoon kiipeämällä Yhdysvalloissa vaativan 8c+ -tason reitin.

“Tämän vuoden tavoitteenani on kiivetä vieläkin vaikeampi reitti ja liittyä osaksi noin kymmenen naisen ydinjoukkoa, jotka ovat maailmassa vastaavalle tasolle päässeet. Koin hiljattain pienen takaiskun nyrjäyttämällä kiivetessä nilkkani, mutta tahto ja motivaatio ovat minulla nyt entistä suurempia ja tulen vahvempana takaisin”, kertoo Annaliina Laitinen.

“Kaslink on aina tukenut urheilua ja haluamme Tahto-välipalabrändillämme toimia aktiivisena kumppanina myös sellaisille lajeille, joita ei koeta perinteisimpinä urheilusponsoroinnin kohteina”, kertoo perheyhtiö Kaslinkin markkinointi- ja viestintäjohtaja ja osakas Juha-Petteri Kukkonen.

“Kiipeilijänä kylmässä pohjolassa oleminen vaatii tahtoa ja mielenlujuutta. Aktiivinen ja terveellinen elämäntapa vaatii kunnon välipaloja, joten proteiinirikkaat Tahto-tuotteet sopivat täydellisesti kaltaiselleni jukurtinhimoiselle kiipeilijälle”, toteaa Laitinen.

Kouvolalaisen perheyhtiö Kaslinkin kehittämät ja valmistamat maitoa, kauraa ja marjoja yhdistävät Tahto-välipalat saapuivat kauppoihin keväällä.

“Olen innoissani yhteistyöstä juuri Tahto-välipalabrändin kanssa. Se on itselleni uudenlainen sponsori ja yhteistyökumppani ja auttaa minua etenemään urallani entistä korkeammalle. Lisäksi Kaslinkin kotimaisuus on minulle myös tärkeä arvo, joten Tahdon brändilähettiläisyys on kunnia-asia,” jatkaa Annaliina Laitinen.

Tahto

Tahto-tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä kaakaonmakuinen maitojuoma, rahkajuoma ja jukurttirahka, jotka ovat vähärasvaisia, sisältävät runsaasti proteiinia ja niissä on vain vähän sokeria. Välipalajuomat sisältävät suomalaista kauraa, maitoa sekä mustikkaa tai puolukkaa. Kahvinmakuisessa energiamaitojuomassa on kofeiinia.

Kaslink

Kouvolasta kotoisin oleva perheyhtiö Kaslink on yksi suurimmista kotimaisista jokapäiväisten ruoanlaittotuotteiden, juomien ja välipalojen valmistajista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 60 miljoonaa euroa ja se työllistää 140 henkilöä. Innovaatioihin investoivan perheyhtiön kaupallisessa tuotannossa on 150 tuotetta ja kehitteillä on yli 100 uutta eri ruokavalioille sopivaa tuotetta hyvään arkeen. Yrityksen on vuonna 2001 perustanut nykyomistajien Tuomas, Juha-Petteri ja Matti Kukkosen isä Raino Kukkonen ja sen valmistamia elintarvikkeita myydään jo yli 15 maassa Euroopassa.

Kaslinkille on kaikessa tekemisessä tärkeää panostaa laadukkaisiin raaka-aineisiin, kehittää ja kaupallistaa niistä täysin uusia tuotekategorioita – sellaisia, joita kuluttajalla tai keittiöalan ammattilaisilla ei ole aiemmin ollut helpossa muodossa saatavilla. Yrityksen tavoitteena on myös olla kaikkien edustamiensa kategorioiden kansainvälinen uranuurtaja sekä alansa halutuin eurooppalainen työnantaja.