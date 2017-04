Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä vakaa tulos ja uusia asiakkaita

Suvi Nenonen on aloittanut työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntijana Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä 28.3.2017 09:00

Filosofian tohtori, dosentti Suvi Nenonen on aloittanut 1.3.2017 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uutena työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntijana. Hänen tehtävänsä on vastata työ- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvistä muutosjohtamisen prosesseista. Nenosen työhön kuuluu myös yhteiskehittämisen prosessien ja menetelmien systematisointi sekä niihin liittyvä valmentaminen. SYK tarjoaa asiakkailleen tehokkaita ja kestäviä tulevaisuuden tilaratkaisuja. Yhtiö tutkii ja kehittää aktiivisesti kampustiloja tavoitteenaan luoda oppimiselle, tutkimukselle ja kehittämiselle houkutteleva ympäristö. ”Oppiminen, tutkimus ja työskentely ovat digitalisaation seurauksena rajussa muutoksessa. Ei riitä, että kehitämme tilaratkaisuja, vaan meidän on tunnettava asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet: miten tulevaisuudessa työskennellään ja opitaan. Uusien työskentelytapojen kehittäminen ja niitä vastaavien toimintaympäristöjen kehittäminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa”, Suv