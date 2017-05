Poliittisista nimityksistä kuntayhtiöiden hallituksiin on syytä luopua

Välimiesmenettelyn huippunimet Suomessa: Helsinki International Arbitration Day 18.5.2017 Finlandia-talolla 21.4.2017 06:30

Helsinki International Arbitration Day kokoaa torstaina 18.5.2017 kansainvälisen välimiesmenettelyn huiput Helsinkiin. Päivän teema “Taking a Close Look at Today’s Arbitral Process and Who Pays for It” valottaa välimiesmenettelyä prosessina, välitysinstituuttien roolia ja tarkastelee kriittisesti välimiesmenettelyn kustannusten jakautumista.