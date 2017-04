Opettajille tietoa yrittäjyydestä ja innostusta yrittäjyyskasvatukseen

28.4.2017 14:35 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Yhä useampi ihminen tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Siksi on tärkeää, että opiskelijat saavat tietoa yrittäjyydestä. Nyt yrittäjyyskasvatustietoa on tarjolla espoolaisille opettajille.

Espoolaiset opettajat saavat näkökulmia yrittäjyyteen ja työkaluja yrittäjyyskasvatukseen Espoossa 2.5.2017 järjestettävässä koulutuksessa. Aamupäivässä ovat mukana muun muassa palkitut yrittäjät Katja Noponen ja mustikkalimulla menestyneet I´m Blue:n nuoret yrittäjät. Tilaisuudessa julkistetaan Espoon yrittäjyyskasvatuksen polku sekä tutustutaan erilaisiin tapoihin toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.

– Yrittäjyyskasvatuksessa on oleellista auttaa opettajia parantamaan yrittäjyystietouttaan, Espoo sivistystoimen kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä sanoo.

Espoon kaupunki ja sen keskeiset koulutuskumppanit ovat koonneet Espoon yrittäjyyskasvatuspolulle yrittäjyyden kokeilumahdollisuuksia kouluasteittain, niin että eri ikäryhmille sopiva tarjonta on helppo löytää.

Koulutuksen järjestävät Suomen Yrittäjät, Espoon kaupunki sekä Espoon Yrittäjät. Suomi tarvitsee yrittäjiä ja opiskelijat tietoa yrittäjyydestä

Koulutukset toteutetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemän miljoonan euron lahjoituksen avulla. Alhopuro teki lahjoituksen, koska hän koki, että Suomi tarvitsee nyt kipeästi uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

– Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että nuorilla on valmiudet ja halu ryhtyä yrittäjäksi. Kouluopetus on niiden luomisessa avainasemassa, Alhopuro perusteli lahjoitusta.

Valtakunnallinen hanke kestää kolme vuotta. Koko hankkeen aikana koulutukset tulevat tavoittamaan yli 7000 lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa eri puolilla Suomea.

Lisätietoja: projektipäällikkö Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368, paivi.ojala@yrittajat.fi kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon sivistystoimi, p. 040 705 3952, kristiina.erkkila@espoo.fi

Espoon yrittäjyyskasvatuspolku: http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Oppiva_Espoo/Espoon_Yrittajyyskasvatuspolku(118057)