Nordic Waterproofing ostaa suomalaisen LA-Kattohuollon

28.4.2017 15:00 | Nordic Waterproofing Suomi

Helsingborg/Ruotsi, julkaisuvapaa 28.4.2017 klo 15:00. Nordic Waterproofing Suomi on tänään ostanut kattohuoltoyhtiö LA-Kattohuolto Oy:n koko osakekannan.

LA-Kattohuolto Oy, perustettu 2010, on erikoistunut kattohuoltotoimintaan mukaan lukien kattojen pinnoitukset. Yhtiön kotipaikka on Muurame Keski-Suomessa lähellä Jyväskylää. Toimipisteitä on kaikkiaan yhdeksän, joista viisi toimii franchise-periaatteella.

Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa kattaen sekä yritys- että kuluttajasegmentit. Nykyinen liiketoimintajohto ja muu henkilöstö jatkavat yhtiössä tuoden mukanaan laajan kokemuksensa alasta, nykyisestä palvelukonseptista sekä franchise-toiminnasta.

“LA-Kattohuolto vahvistaa tarjoamaamme sellaisilla markkina-alueilla, missä konsernimme läsnäolo on tähän asti ollut vähäisempää”, sanoo Martin Ellis, Nordic Waterproofing -konsernin toimitusjohtaja. “Yhdessä KerabitPro ja AL-Katot -urakointiyhtiöidemme kanssa laajennamme kattourakointi-, -saneeraus- ja -huoltopalvelujamme myös yrityspuolen ammattiasiakassektorille, missä kattohuoltopalveluiden kysyntä on kasvussa. Toivotamme uudet kollegamme Suomessa lämpimästi tervetulleiksi Nordic Waterproofing -konserniin”.

LA-Kattohuolto Oy yhdistetään osaksi Nordic Waterproofing -konsernin urakointipalvelusegmenttiä 1. toukokuuta 2017 alkaen.