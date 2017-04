Ohjattua ulkotreeniä lähiliikuntapaikoilla

28.4.2017 16:20 | Helsingin liikuntavirasto

Tulevana suvena Helsingissä LIV-ulkotreenataan neljässä liikuntapaikassa. Tarjolla on liikunnanohjaajan vetämänä monipuolista ja maksutonta ulkoliikuntaa Kannelmäessä, Pirkkolassa, Roihuvuoressa ja Töölössä.

Kuntosalimaisen treenin voi nyt suorittaa ulkosallakin ja ammattitaitoisen liikunnanohjaavan opastuksella. LIV-ulkotreenikausi käynnistyy Pirkkolan liikuntapuiston lähiliikuntapaikassa 4.5., Töölön kisahallin sekä Töölönlahden ympäristössä 5.5., Roihuvuoren liikuntapuiston lähiliikuntapaikassa 17.5. ja Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikalla 5.6. LIV-ulkotreeni on lihasvoimaa, kestävyyttä, koordinaatiota ja tasapainoa kehittävä tunti. Ulkotreenissä käytetään ulkokuntosalilaitteita ja kehonpainoliikkeitä sekä tehdään koordinaatio-, askellus-, juoksu- ja hyppyharjoitteita, joita sovelletaan ryhmän tason mukaan. Jokaisessa liikuntapaikassa treenisisältö kuitenkin räätälöidään kyseisen liikuntapaikan mahdollisuuksien mukaan. Tehokkaat ja toiminnalliset LIV-ulkotreenit on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille, tosin Töölössä ensisijainen kohderyhmä on seniorit.



Paikkakohtainen tarjonta, aikataulu ja osoitetiedot oheisesta linkistä

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntakurssit/liv-ulkotreenia-lahiliikuntapaikoilla-kesalla-2016