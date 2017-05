Rakennusliiton Suokas: Työvoimapulasta puhuminen on valhetta

Rakennusliitto vahvistaisi ammattikoulutuksen voimavaroja 21.4.2017 12:02

Rakennusliitto haluaisi vahvistaa ammattioppilaitosten voimia nyt kun koulutuksen uudistamisesta päätetään. Liiton mielestä kouluille on hallituksen kehysriihessä taattava tarvittavat rahat nuorten laadukkaan koulutuksen järjestämiseksi. Muuten suunniteltu reformi on pelkkiä sopeutustoimia eivätkä lakiluonnokseen kirjatut tavoitteet toteudu, korostaa Rakennusliitto. Julkisessa keskustelussa on kauhisteltu kymmenien tuhansien nuorten katoamista työmarkkinoilta. Rakennusliiton mukaan laadukas toisen asteen ammatillinen koulutus on yksi parhaista tavoista mahdollistaa nuorten osallisuus yhteiskunnassamme.