TRALin puheenjohtaja Aaltonen: Puoliväliriihi unohti ammattikorkeakoulut

30.4.2017 17:15 | Tradenomiliitto TRAL ry

Vaikka hallituksen puoliväliriihi toi toivottuja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, ne eivät kohdennu ammattikorkeakouluille. Vielä syyskaudella puhuttiin korkeakoulujen pääomittamisesta, joka olisi tuonut myös ammattikorkeakouluille helpotusta tiukkaan taloustilanteeseen.

- Ammattikorkeakouluille ei kohdennettu suoraa rahoitusta ja pääomittamisestakin jäi päätökset tekemättä, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen. - Osaamisesta riippuvainen Suomi tarvitsee myös vahvat ammattikorkeakoulut, Aaltonen jatkaa.



Kuluvana vuonna ammattikorkeakouluille on osoitettu talousarviossa 835 miljoonaa euroa rahoitusta, mikä on aiempaan vuoteen verrattuna 25 miljoonaa euroa vähemmän. Kun tilannetta verrataan vuoteen 2015, on ammattikorkeakouluilla käytettävissään 70 miljoonaa euroa vähemmän rahaa.



- Käytännössä amk-sektorin leikkaukset vastaavat yhden pienen ammattikorkeakoulun lakkauttamista vuosittain, esimerkiksi tämän ja viime vuoden leikkaukset ylittävät Turun ammattikorkeakoulun vuosibudjetin, Aaltonen huomauttaa. - Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina kantaneet kohtuuttoman taakan koulutussäästöjen osalta, sanoo Aaltonen.



Hallitus suunnitteli aiemmin useiden ekonomistien kannustamana korkeakoulujen merkittävää pääomittamista. Pääomittamisen avulla korkeakoulujen tasetta olisi vahvistettu ja ne olisivat voineet käyttää pääoman tuottoja oman toimintansa kehittämiseen.



- Valtio pääomitti yliopistouudistuksen yhteydessä yliopistoja sadoilla miljoonilla, kun vastaavasti ammattikorkeakoulut saivat tyytyä 50 miljoonan euron pääomittamiseen amk-uudistuksen yhteydessä, muistuttaa Aaltonen. - Vaikka pääomittaminen ei suoranaisesti korvaisi tehtyjä leikkauksia, se on sijoitus tulevaisuuteen. Julkisessa keskustelussa ollut satojen miljoonien pääomittaminen olisi tuonut maltillisellakin tuotolla useiden miljoonien lisärahoituksen korkeakouluille vuosittain, Aaltonen arvioi.



Puheenjohtaja Niko Aaltonen puhui Tradenomiliitto TRALin jäsenyhdistyksen, Turun seudun tradenomit ry:n vapputilaisuudessa 30.4. Turussa.