JHL:n puheenjohtaja Niemi-Laine: Kilpailukykyä ja yhteiskuntaa on kehitettävä kolmikannassa – hallitus ja EK mukaan

1.5.2017 12:00 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työntekijälle kuuluu oikeudenmukainen palkka ja reilut työehdot. Naisvaltaisille aloille on syksyllä luotava plusmerkkinen palkkaratkaisu ja samalla luotava palkkaeroja kaventava palkkaohjelma. Työttömien kurjistaminen on lopetettava, korosti Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vappupuheessaan Oulussa.

Sipilän hallitus ja EK ovat yhdessä hyökänneet työntekijöitä kohtaan uhkailemalla menojen ja palkkojen lisäleikkauksilla, koska kiky ei riitä. Työelämän ja työttömyysturvan ehtoja halutaan heikentää entisestään. On halua myös sopia paikallisesti alle työehtosopimusten. Uhattuna ovat olleet mm. sunnuntai- ja ylityölisät ja ylipäänsä oikeus solmia työehtosopimuksia. Ammatillisen koulutuksen reformissa nuorten asema työmarkkinoilla halutaan muuttaa ilmaiseksi työvoimaksi 24/7 kolmen vuoden ajan palkatta.

Hallitus heikensi yksipuolisesti työntekijöiden turvaa vuoden alussa

– Koeajan pidentäminen, irtisanottujen takaisinottovelvoitteen lyhentäminen ja perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottaminen lisäävät työntekijän aseman epävarmuutta työmarkkinoilla ja vahvistavat työnantajan valtaa työntekijöihin, Niemi-Laine kritisoi.

Kehysriihessä päätetyt työttömyysturvan kiristykset varmistivat, että myöskään työttömän alistamiselle ei ole tulossa loppua. Villeimmillään yhteiskunnan ei tarvitse kohta maksaa työttömälle työttömyysturvaa lainkaan. Työtön sortuu työttömyyden alle väkisinkin, jos työttömyysturvan ansaitsemiseksi on haettava 15 eri työpaikkaa ja raportoiva työnhausta viikoittain. Työttömän sivutoimisen yrittäjyyden ja yrittäjäksi siirtymisen helpottaminen on hyvä asia. Tulee kuitenkin muistaa, että jokaisesta ei ole yrittäjäksi. Työttömän omaehtoista kouluttautumista tulee jatkossa voimakkaasti tukea.



– Ammattiyhdistysliike on kutsunut maan hallitusta ja EK:ta yhteisiin talkoisiin kehittämään yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti. Nykyinen rusinat pullasta -malli ei palkitse ketään ja rikkoo yhteiskuntarauhaa sekä heikentää Suomen menestymistä kilpailukyvyssä. Nyt jos koskaan ennen syksyä on aika istua yhteisen tulevaisuuspöydän ääreen miettimään millaista elinkeinopolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa yhdessä edistämme. Syksyn liittokohtaiset sopimusneuvottelut ovat liittojen oma asia, Niemi-Laine summaa.

Sote-uudistuksessa tuettava julkisen sektorin työllisyyttä

Hyvinvointipalvelut niin uusissa kunnissa kuin tulevissa maakuntien sote-keskuksissa kuuluvat kaikille. Suomalaisten tasa-arvon kannalta on välttämätöntä, että julkiset palvelut ovat hyviä ja niitä on saatavilla.

– Hallituksen on taattava rahoitus hyvinvointipalveluihin. On myös luotava henkilöstön osalta sellainen sopimus, jossa uudistuksen vuoksi ei irtisanota julkisen sektorin väkeä. Siirtymäajalla sotessa turvataan se, että sote-henkilöstö antaa täyden panoksensa kehittämiseen, Niemi-Laine vaatii.

Hallituksen tulisi ottaa oppia Ruotsin sote-palveluiden yksityistämisen virheistä. Yksityistäminen ei ole tullut halvaksi ja se on eriarvoistanut.



– Palvelujen saaminen ei saa olla lompakosta kiinni. Sote-uudistuksessa on huolehdittava, että kansalaiset saavat jatkossakin tarvitsemiaan palveluja ja että yhteiskunnalla on varaa kustantaa ne.



Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772