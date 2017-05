Ari-Matti Purhonen Huoneistokeskuksen toimitusjohtajaksi

2.5.2017 12:02 | Huoneistokeskus

Huoneistokeskuksen toimitusjohtajaksi ja Huoneistokeskuksen emoyhtiö Realia Group -konsernin johtoryhmän jäseneksi on 1.6.2017 alkaen nimitetty Ari-Matti Purhonen (45). Purhonen siirtyy Huoneistokeskuksen palvelukseen Martela Oyj:stä, jossa hän on viimeksi vastannut konsernin myynnistä, asiantuntijapalveluista ja asiakastuesta sekä aiemmin muun muassa koko konsernin tarjoomasta sekä Suomen ja Ruotsin liiketoiminnoista.

DI Ari-Matti Purhonen on nimitetty 1.6.2017 alkaen Huoneistokeskuksen toimitusjohtajaksi ja Realia Group -konsernin johtoryhmän jäseneksi. Purhonen on viimeksi toiminut Martela Oyj:ssä Vice President, Customers and Workplace Services -tehtävässä, ja tätä ennen Vice President, Business Unit Finland & Sweden and Group Offering -roolissa. Ennen Martelaa Purhonen on työskennellyt muun muassa Hewlett-Packardin ja Canonin palveluksessa.

”Huoneistokeskus on vahva ja tunnettu brändi ja olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Ari-Matti Purhosen johtamaan yhtiötä. Ari-Matilla on erittäin vahva ja laaja-alainen myynnin johtamisen tausta sekä myös pitkä kokemus kuluttajapalveluista ja -tuotteista. Uskon, että hänellä on juuri oikeanlaista osaamista Huoneistokeskuksen toimitusjohtajan tehtävään ja viemään Huoneistokeskus seuraavaan strategiseen vaiheeseen. Asuntokauppa on viime vuosina selkeästi piristynyt ja uskon Huoneistokeskuksen pystyvän Ari-Matin johdolla kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin, Huoneistokeskuksen hallituksen puheenjohtaja ja Realia Groupin toimitusjohtaja Matti Bergendahl toteaa.

”Huoneistokeskuksen erittäin arvostettu ja perinteikäs brändi ja vahvat ammattilaiset eri puolilla Suomea ovat sellaisia vahvuuksia, joita mielelläni lähden kehittämään ja vahvistamaan yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Odotan innolla, että pääsen yhdessä alan parhaiden välittäjien kanssa viemään Huoneistokeskusta kohti ainutlaatuisia asiakaskokemuksia”, Ari-Matti Purhonen sanoo.

Huoneistokeskuksen toimitusjohtajana Ari-Matti Purhonen vastaa Huoneistokeskuksen toiminnasta valtakunnallisesti ja hän raportoi Realia Groupin toimitusjohtajalle. Huoneistokeskuksen vt. toimitusjohtajana oman roolinsa ohella toiminut Lea Jokinen jatkaa 1.6.2017 alkaen täysipäiväisesti Realia Managementin liiketoimintajohtajana.

Lisätietoja:

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Realia Group Oy, puh. 040 833 5461