Espoon tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

2.5.2017 14:30 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus luovutettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 2.5.2017.

Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden toteutumisen arviointi

Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Talousarvion 36 tulostavoitteesta tarkastuslautakunta arvioi 20 toteutuneen, 12 jääneen toteutumatta eikä neljän tavoitteen toteutumista voitu arvioida. Päätöksentekoa varten on esitettävä keinot, joilla asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä.

Kaupungin talouden ja toimintaympäristön tila

Espoossa talouden ja toimintaympäristön haasteita ovat lisänneet työllisyystilanne, verotulojen hidas kehitys, väestön kasvu sekä väestörakenteen muutoksen tuomat investointi- ja palvelutarpeet. Näiden seurauksena kaupunkikonserni on viime vuosina voimakkaasti velkaantunut. Kaupungin ja sen liikelaitosten vuoden 2016 tulos oli kuitenkin merkittävästi alkuperäisessä talousarviossa arvioitua parempi. Tulosta paransivat muutetusta talousarviosta poikkeavat erät, kuten maanmyynti- ja maankäyttösopimustuottojen kasvu sekä HUS -kuntayhtymän ylijäämän palautukset vuosilta 2015 ja 2016. Ilman näitä eriä tulos olisi ollut merkittävästi heikompi. Vuonna 2017 tulee jatkaa talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaista tuottavuuden kehittämistä läpi organisaation.

Työttömyystilanteen kehitys

Espoon työttömyysaste vuoden 2016 lopussa oli 10,3 prosenttia. Työttömyyden kasvu taittui syksyllä 2016 ja työttömien määrä laski edelleen joulukuussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen korkea, lähes 6 000 henkilöä, mikä on kaikista työttömistä 41,3 prosenttia. Espoon maksamat työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset kasvoivat viime vuonna yli kahdella miljoonalla eurolla, ollen 19,5 miljoonaa euroa. Korkeasti koulutettujen työttömien määrä kaikista työttömistä oli 34 prosenttia. Nuorten sekä ulkomaalaisten työttömyysasteet olivat samoin liian korkeat.

Hoitoketjun toimivuus

Valtakunnallisena tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista. Vuonna 2016 jatkettiin pitkäaikaisen laitoshoidon purkamista. Espoon uuden sairaalan toimintaperiaatteen mukaisesti asiakkaat kotiutetaan yhä varhaisemmassa vaiheessa. Kotihoidon toimivuus nousee yhä tärkeämmäksi. Kotihoidossa tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja kuntoutusta sekä muuta virkistystoimintaa. Näin mahdollistetaan turvallinen eläminen kotona mahdollisimman pitkään ja ehkäistään pitkäaikaishoidon tarve. Tarvetta vastaava hoiva- tai hoitopaikka on turvattava silloin, kun asiakkaan tarvitsemia palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää kotiin.

Tilojen toimivuus ja terveellisyys

Espoon tavoitteena on, että julkiset tilat ovat toimivat, terveelliset ja lainsäädännön vaatimukset täyttävät, mutta lukuisissa toimitiloissa esiintyy ongelmia. Uudistettua sisäilmaprosessia toteutettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että toimitilojen rakennusaikaisen valvonnan lisäksi käytössä olevien tilojen kunnon valvonnan tulee olla riittävää ja selkeästi vastuutettua. Kunnossapitohenkilöstön lisäksi kaikkien tiloissa työskentelevien on ilmoitettava toimitilojen vastuuhenkilöille tiloissa havaituista korjaustarpeista.

Länsimetro-hankkeen viivästymisen ja kustannusten nousun syyt on raportoitava valtuustolle

Länsimetro-hanketta on arvioitu konserniohjauksen ja -valvonnan toteutumisen sekä kaupungin kehittämisen näkökulmista. Uudistetun kuntalain myötä omistajaohjauksen ja kuntakonsernin kokonaisedun huomioon ottamisen merkitys korostuu. I-vaiheen liikenteen aloittaminen välillä Ruoholahti-Matinkylä on viivästynyt ja kustannusten nousu on huomattava. Syyt on raportoitava valtuustolle. Konsernin omistajaohjauksen toimivuutta on myös tarkistettava sen varmistamiseksi, että II-vaiheen etenemisestä ja kustannusten kehittymisestä annetaan omistajille ajantasaiset raportoinnit.

Tarkastuslautakunnan työskentely perustuu kuntalain mukaiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittaisen arviointiohjelmaan. Arviointikertomus luovutettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 2.5.2017. Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen, puh. 050 5727 497.