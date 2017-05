Julkisen taiteen teos kevätkotiin

2.5.2017 15:20 | Espoon kaupunki - Esbo stad

EMMA Shop, Espoon modernin taiteen museon museokauppa yhdessä COMPANYn kanssa tuo myyntiin julkisen taiteen teokseen suunniteltuja suupuhallettuja, numeroituja kukkamaljakoita. Aamu Song ja Johan Olin (COMPANY) ovat suunnitelleet uuteen Espoon sairaalaan Maljakkopuu-teoskokonaisuuden, joka muodostuu metallisesta runko-osasta, jonka haarakkeisiin voidaan asettaa erikokoisia ja -värisiä suupuhalletusta lasista valmistettuja liukuvärjättyjä maljakoita. Teoksen maljakoita nyt saatavilla museokauppa EMMA Shopilta Espoosta sekä COMPANYn Salakaupasta Helsingistä.

MALJAKKOPUU -kukkavaasit myyntiin EMMA Shopille ja Salakauppaan

Tuote- ja lehdistökuvat: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/EMMA-Shop/EMMA+Shop+–+Company/

salasana: emmamuseum

Verkkokaupan osoite: http://shop.emma.museum/

Tuotetiedot: MALJAKKOPUU, Numeroitu,

Hinnat: Pieni 125,00 €, keski 140,00 €, iso 160,00 €

Värit: Liukuvärjätyt kelta-vihreä sekä sini-puna

Koko: Pieni 120 x 85 mm, keski 150 x 100 mm, iso 200 x120 mm

Materiaalit: Puumuottiin suupuhallettu lasi, liukuvärjätty

Valmistaja: Lasisirkus

Valmistusmaa: Suomi, Nuutajärvi

COMPANY

Aamu Song (s.1974) ja Johan Olin (s.1974) ovat muotoilun ja arkkitehtuurin parissa toimiva suunnittelijapari, joka tunnetaan nimellä COMPANY. Heidän työskentelylleen ominaista on ennakkoluulottomuus, huumori sekä perinteisiä rajoja rikkova ja muotoilua uudistava suunnittelu. He ovat toimineet hyvin monipuolisesti esine-, sisustus-, tapahtuma-, huonekalu- sekä graafisen ym. suunnittelun parissa. COMPANY toimii laaja-alaisesti monien erilaisten tekniikoiden, materiaalien sekä kulttuuristen traditioiden parissa. Tyypillistä heille on uudenlaisten ratkaisujen etsiminen, yhteisöllinen työskentelytapa ja poikkitaiteellisuus. Heillä on runsaasti kokemusta yhteistyöstä erilaisten teollisten tuotantotahojen kanssa sekä suunnittelusta julkiseen tilaan. He ovat osallistuneet lukuisiin näyttelyihin ja tapahtumiin Suomessa ja kansainvälisesti. COMPANY sai vuonna 2010 muotoilun valtionpalkinnon.