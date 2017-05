Kalliolan kansalaisopistolle kestävän kehityksen sertifikaatti

2.5.2017 15:23 | Kalliolan setlementti

Kalliolassa kestävä kehitys on paitsi ympäristön, myös sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden huomioimista.

Kalliolan kansalaisopisto on saavuttanut kestävän kehityksen Suomi2050-kampanjaan ilmoitetun tavoitteensa, ja opistolle on myönnetty OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti. Tunnustus luovutetaan virallisesti 8.5. Kalliolan kansalaisopisto on tällä hetkellä Helsingin ainoa kansalaisopisto, jolle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti. Työ sertifikaatin saamiseksi aloitettiin jo vuonna 2011.

Tavoite saavutettiin toimintaan sisäänkirjoitetuilla setlementtiarvoilla sekä kurssien sisältöjen ja opettajien lisäksi mm. seuraavilla toimenpiteillä: vastuulliset ja kestävät hankinnat, Reilun kaupan tuotteiden käyttö, Kalliolan setlementtitalon peruskorjauksen yhteydessä varattu mahdollisuus myöhemmin talouden salliessa varustaa talo aurinkopaneeleilla, veden-, sähkön- ja paperinkulutuksen seuraaminen, kierrätyksen tehostaminen, julkisen liikenteen käyttö, esteettömät toimitilat sekä henkilöstön perehdyttäminen kestävään kehitykseen.

Kalliolan kansalaisopistossa kestävä kehitys tarkoittaa paitsi ympäristön huomioimista, myös sosiaalisesti kestävää toimintaa. Tämä näkyy esimerkiksi kurssitarjonnassa. Valikoimissa on mm. kansainvälinen musiikkikurssi Musiikkia ilman rajoja, jossa pyritään yhdistämään eri kulttuureista tulevia ihmisiä musiikin avulla.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön, eli OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Sertifikaatti on voimassa kerrallaan kolme vuotta.