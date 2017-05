YTN: Kaupan liitto vähättelee ylempien toimihenkilöiden painostustoimia

2.5.2017 17:48 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Kaupan liitto reagoi ylempien toimihenkilöiden työtaisteluun antamalla välinpitämättömän ja vähättelevän tiedotteen. - Ennalta oli arvattavissakin, että Kaupan liitto haluaa latistaa asiantuntijoiden intoa osallistua työtaistelutoimiin, jotka he tässä tilanteessa kokevat oikeutetuksi, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula.

- Maanantain työnseisaukseen osallistui merkittävästi enemmän ylempiä toimihenkilöitä kuin mitä työnantaja väittää ja on selvää, että heidän intresseissään on vääristellä lukuja, Rantamaula huomauttaa.



YTN on ainoastaan hakemassa pääsyä neuvottelupöytään, jotta alan ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdot saadaan nykyaikaisiksi ja vastaamaan muiden alojen asiantuntijoiden työehtojen kehitystä. Tiedotteessan Kaupan liitto kertoo tarjonneensa ”koko ajan” mahdollisuutta osallistua palvelualojen tulevaisuusohjelmaan yhteistyökumppanina. Tätä tarjottiin YTN:lle maaliskuun lopussa neuvottelujen sijaan.



- Yhteistyökumppanuus olisi puhtaasti keskustelukerho, eikä sen puitteissa olisi tarkoituskaan sopia mistään konkreettisesta, muistuttaa puheenjohtaja Heikki Kauppi.



- Alan asiantuntijat ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja painostustoimien myötä heidän ilmaiseksi tekemänsä työ tulee näkyväksi, sanoo Rantamaula. Sopimusmallimme myötä asioista sovittaisiin nimenomaan paikallisella tasolla eli emme ole painostustoimilla tekemässä järjestöpolitiikkaa, Rantamaula tähdentää.



- Haluamme sopia ja neuvotella, mutta Kaupan liitto ei halua istua neuvottelupöytään, toteaa Kauppi.



Lisätiedot:

Heikki Kauppi, puheenjohtaja

p. 040 504 1585



Ville-Veikko Rantamaula, kaupan projektin vetäjä

p. 040 832 6682



Painostustoimet jatkuvat ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielloilla. Seuraavat työnseisaukset ovat 4.5. ja 5.5. Lisätiedot painostustoiminnastamme verkkosivuiltamme.



