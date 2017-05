Mikko Vatka Helsingin nuorisoasiainjohtajaksi

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 24.4.2017 18:51

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi omalta osaltaan kaupungin konserniohjeen päivittämisen. Johtamisjärjestelmän uudistus muuttaa kaupungin konsernijohtoa. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisen 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön määräykset on tarpeen ottaa huomioon myös kaupungin konserniohjeessa. Samalla konserniohjeeseen on tarkoituksenmukaista tehdä joitakin teknisluonteisia ja muita vähäisempiä tarkistuksia. Ohjeen päivittämisen yhteydessä konsernijohdon määritelmässä ja tehtävissä on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja uusi hallintosääntö. Lisäksi konserniohjeeseen on kirjattu aiempaa selvemmin mm. omistajaohjauksen toimintamalli, jonka mukaan kaupunki ohjaa lähtökohtaisesti vain suorassa omistuksessa olevia tytäryhteisöjään ja alikonsernien ohjaus tapahtuu niiden emoyhteisöjen ohjaamisen kautta. Myös toimintaohjeiden antamisessa tytäryhteisöille on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja siihen liittyvät hallintosäännön määräykset. Seura