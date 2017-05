Suuri kaivannaissektori voi kaivaa kuoppaa muiden yritysten alle

Helsingin yliopiston metsätieteet kohosi maailman kirkkaimpaan kärkeen 28.4.2017 16:05

Helsingin yliopiston metsätieteet on sijoittunut neljänneksi nyt ensimmäistä kertaa julkaistussa CWUR Subject -rankingissa. Kyseessä on globaali ranking, jossa yliopistot asetetaan tieteenaloittain paremmuusjärjestykseen. Tieteenaloista saavutus on Helsingin yliopiston paras ja ainutlaatuinen myös Suomessa.