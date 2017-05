Kunniamerkki 33 äidille tunnustuksena työstä kasvattajana

3.5.2017 10:00 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antaa 33 äidille Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein tunnustuksena merkittävästä työstä kasvattajana. Ansioituneet äidit saavat kunniamerkit valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Säätytalolla Helsingissä.

Äitienpäivä on tänä vuonna erityisen juhlava 33 äidille, jotka saavat tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä kunniamerkin. Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalit luovutetaan äideille äitienpäiväjuhlassa, jonka Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 14. toukokuuta 2017.

Kunniamerkin saavat äidit ovat kotoisin eri puolilta Suomea, pohjoisin palkittava tulee Inarista, itäisin Lappeenrannasta ja läntisimmät Ahvenanmaalta. Vanhimmat heistä ovat syntyneet 1920-luvun lopulla ja nuorin on 43-vuotias. Tunnustuksen saavat äidit ovat omien yhteisöjensä puuhanaisia, he ovat ahkeria erilaisissa järjestöissä ja tekevät monipuolisesti vapaaehtoistyötä. Omien lasten kasvattamisen lisäksi moni heistä on toiminut puolisonsa kanssa sijais- ja tukiperheenä.

Kunniamerkki ansioituneelle kasvattajalle

Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina, he ovat kantaneet yhteisvastuuta sekä tukeneet perhe-elämää ja vanhemmuutta. Lisäksi huomioidaan eri vähemmistöryhmien edustajia. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptio- ja sijaisäitejä voidaan ehdottaa palkittaviksi. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta.

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille. Ritarikuntien hallitus antoi ensimmäisen kerran kunniamerkkejä äideille vuonna 1946.



Valtakunnallinen äitienpäiväjuhla, sunnuntaina 14. toukokuuta 2017 klo 11.30–13.00 Säätytalolla, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kunnioittavat äitienpäiväjuhlaa läsnäolollaan. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuo ministeri Pirkko Mattila. Juhlapuheen pitää Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja Linnea Karlsson.

Juhlaan saapuvia toimittajia ja kuvaajia pyydetään ilmoittautumaan tiedottaja Eveliina Kutilalle perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä, p. 040 580 2393 tai eveliina.kutila(a)mll.fi.

Lehdistön toivotaan saapuvan paikalle hyvissä ajoin. Säätytalolla on oltava viimeistään klo 11.30.



Valokuvia valtakunnallisesta äitienpäiväjuhlasta on ladattavissa median käyttöön osoitteesta https://samulimiettinen.kuvat.fi/kuvat/Äitienpäivä2017 14.5. klo 20 mennessä. Salasanan kuvapankkiin voi pyytää Eveliina Kutilalta tai Virpi Markkaselta.



Lisätietoja:

Suunnittelija Virpi Markkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 040 824 1419, virpi.markkanen(a)mll.fi

Tiedottaja Eveliina Kutila, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 040 580 2393, eveliina.kutila(a)mll.fi