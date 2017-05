Huvipuiston kukkaloisto

3.5.2017 10:24 | Lasten Päivän Säätiö/Linnanmäki

Kevätkarnevaali on saanut Linnanmäen Huvipuiston puhkeamaan kukkaan. Estradin edessä loistavan kukkainstallaation lisäksi kukat ovat vallanneet myös pääportin alueen sekä nostalgisen Taikasirkuksen. Värikäs Kevätkarnevaali näkyy koko puiston toiminnassa: Kioskeissa myydään banaaninmakuista keltaista hattaraa ja kahviloissa herkullisia leivoksia koristavat syötävät kukat.

Kevätkarnevaalin aikana perheen pienimmät voivat osallistua huvipuistossa Rollen kadonneiden kukkien metsästykseen. Värikkäitä kukkia on piilotettu pitkin huvipuistoa yllättäviinkin paikkoihin.

- Rollen kadonneiden kukkien metsästys on kuin hauska salapoliisitehtävä. Parasta siinä on, että tehtävään voivat osallistua lapset ja vanhemmat yhdessä. Kukat ovat vallanneet myös yhden laitteen – Taikasirkuksen kyydissä pääsee satumaiselle matkalle keskelle kukkamerta, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

Yhteisöllinen kukkainstallaatio ”Lennart-lohikäärme” rakennetaan puistoon yhdessä kävijöiden kanssa karnevaalin ensimmäisinä päivinä. Roope Salmisen suunnittelemassa kukkainstallaatiossa kukkii 10 000 värikästä orvokkia!

- Tämä on ensimmäinen kerta, kun sain olla mukana vastaavassa luomistyössä, joten totta kai hommaa piti lähteä toteuttamaan isoilla valoilla! Vanhana roolipelien ystävänä ajattelin, että lempeä Lennart-lohikäärme olisi täydellinen hahmo vahtimaan installaatiota ja varmistamaan, että kaikki ovat turvassa ja heillä on kivaa kaupungin kenties hauskimmassa pisteessä. Lohikäärmeitä pidetään usein pelottavina ja hirviöinä, vaikka heitäkin on joka lähtöön. Toivon, että niin lapsille kuin aikuisillekin Lennart toimii muistutuksena siitä, että ketään ei pidä tuomita suomujen tai muiden ulkoisten piirteiden perusteella, installaation suunnitellut Roope Salminen muistuttaa.

Installaation kukat jaetaan Linnanmäen kävijöille karnevaalin viimeisenä päivänä sunnuntaina 14.5. klo 14 alkaen. Myös Roope Salminen on paikalla jakamassa kukkia klo 14.30-16.00.

- On suuri ilo päästä piristämään ihmisten päivää. Kukka kuin kukka on ehdottomasti kauneimmillaan silloin, kun sen saa antaa jollekin. Mielestäni kukat on tehty jaettaviksi, Roope Salminen jatkaa.