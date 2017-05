Are ja LAK Real Estate Oyj jatkavat yhteistyötä

3.5.2017 11:00 | Are Oy

Are Oy ja LAK Real Estate Oyj ovat tehneet jatkosopimuksen kiinteistöjen ylläpito- ja huoltopalveluista sekä teknisestä manageerauksesta. Sopimus astui voimaan toukokuun alusta ja se jatkaa vuonna 2013 alkanutta tiivistä yhteistyötä lentokentän alueen kiinteistöissä. Sopimus kattaa ylläpitotoiminnan 13 kiinteistössä lentokonehalleista rahtiterminaali- ja toimistorakennuksiin.

Aren asiakaslähtöinen ylläpitotoiminta ja vahva tekninen osaaminen mahdollistivat sopimuksen syntymisen neuvottelumenettelyllä.

”Toimintaympäristömme edellyttää kiinteistöjen ylläpidolta ketterää toimintaa. Yhteistyömme Aren kanssa kattaa perus- ja tekniset huollot. Sopimuskohteitamme hoitaa kaksi Aren ammattitaitoista huoltomiestä täyspäiväisesti. Meille on tärkeää, että he ovat osaavia, palveluhenkisiä ja keskittyvät päivittäisissä töissään juuri LAKin kohteisiin. Pyrimme ostamaan ennemmin resursseja kuin tarkkaa yksityiskohtaista tehtävänkuvausta. Näin huoltotöiden toteuttaminen on joustavaa ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Aren henkilöstöön syntynyt luottamus vapauttaa pienen organisaatiomme keskittymään ydinosaamiseemme”, kertoo LAK Real Estaten kiinteistöpäällikkö Mikko Jokipii.

”Syntynyt sopimus on ennen kaikkea osaavan kohdetiimimme ansiota. On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä joka perustuu näin vahvaan luottamukseen”, summaa Aren yksikönpäällikkö Janne Kokkonen.

Lisätietoja antavat:

Are Oy, Janne Kokkonen, yksikönpäällikkö, puh. 040 300 6828, janne.kokkonen@are.fi

LAK Real Estate Oyj, Mikko Jokipii, kiinteistöpäällikkö, puh. 044 588 0639, mikko.jokipii@are.fi