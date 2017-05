Kansainvälinen seminaari 19.5. median- ja ilmaisunvapaudesta Venäjällä

3.5.2017 11:30 | Helsingin yliopisto

Miten luovan työn kautta voidaan tuottaa välineitä yhteiskunnallisen kritiikin esittämiseen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseen? Aleksanteri-instituutissa keskustellaan aiheesta 19.5.

Media, Capital, and Culture: Institutional Spaces in Between -seminaari tuo yhteen tutkijoita, taiteilijoita ja toimittajia keskustelemaan ilmaisunvapaudesta mediassa ja kulttuurissa. Kysymyksiä käsitellään rajat ylittävän liikkuvuuden, globalisaation ja lisääntyvien taloudellisten ja poliittisten paineiden näkökulmista.

Seminaarissa tarkastellaan luovien alojen, valtion sekä kulttuuri-instituutioiden välistä vuorovaikutusta. Erityisesti käsitellään sitä, millaisia instituutionaalisia verkostoja median ja taiteen kentällä on viime vuosina muodostunut ja miten nämä instituutioiden väliset käytännöt vaikuttavat ilmaisunvapauden määrittelyyn.

Seminaari keskittyy Venäjään mutta haastaa pohtimaan laajemminkin, miten ilmaisunvapaus sekä toisaalta poliittinen ja taloudellinen toimijuus ymmärretään kansainvälisesti luovilla aloilla.

Seminaarin ohjelma koostuu asiantuntijaesitelmistä sekä keskusteluista taide- ja media-alojen ammattilaisten kanssa.

Yhtenä puhujana on Meduza.io -uutissivuston päätoimittaja Ivan Kolpakov. Hänen nimensä nousi äskettäin esille New York Timesin Pulizer-palkitun juttusarjan yhteydessä Kolpakovin väitettyä lehden plagioineen Meduzassa julkaistua artikkelia. Riiasta käsin toimiva Meduza on noussut nopeasti yhdeksi tärkeimmistä venäjänkielisistä oppositiomedioista.

Seminaaripäivän päättää paneelikeskustelu New Emerging Spaces for Media, Arts and the Market, johon osallistuvat muun muassa Helsingissä asuvat taiteilijat Andrey Bogush ja Liisa Roberts. Bogush on parhaillaan esillä Kiasman Ars17-näyttelyssä ja Robertsilla puolestaan on laaja kokemus yhteistyöstä venäläisen taidemaailman kanssa. Hänen töitään on ollut esillä muun muassa Venetsian biennaalissa.

Seminaari järjestetään 19.5. Aleksanteri-instituutissa (Unioninkatu 33, kokoushuone 2krs.) klo 10:15–17:30.

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin maanantaihin 15.5. mennessä osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/79920/lomake.html

Seminaarin järjestävät Aleksanteri-instituutin Venäjän-tutkimuksen huippuyksikön Choices of Russian Modernisation kulttuuriklusteri sekä Russian MediaLab -tutkimusprojekti.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

tutkija Saara Ratilainen, saara.ratilainen@helsinki.fi, puh. 050 448 4047

Seminaarin ohjelma