HÄMEEN KAUPPAKAMARI: Hämeen teollisuus- ja rakennusalan näkymät edelleen kohentuneet

Kauppakamari: Raskas verotaakka syö kasvun eväitä 25.11.2016 11:07

Hallituksen on Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan jatkettava verojärjestelmän uudistamista. Suomalaisten verotaakka on kasvanut niin suureksi, että sillä on kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun. “Verotusta on jatkossa kehitettävä kokonaisuutena, ei yksittäisinä palasina. Hallitusohjelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet”, toteaa Kemell.