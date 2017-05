Taysin mittava rakennusurakka puolivälissä – tavoitteet toteutumassa suunnitellusti

3.5.2017 12:32 | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tampereen yliopistollisen sairaalan historian mittavin rakennusurakka on nyt aikataulullisesti puolivälissä. Sairaalan etupihalle rakennetaan kolme uudisrakennusta ja maanalainen pysäköintihalli, jotka otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2018-2020 aikana. Rakennettavien tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 90 000 neliömetriä. Kyseessä on yksi Pirkanmaan suurimmista rakennushankkeista.

Taysin etupihan rakennushankkeelle asetettiin neljä keskeistä tavoitetta, jotka ovat

toiminnallisten lähtökohtien toteutuminen

sairaalatoiminnan varmistaminen rakennusaikana ja turvallisuus kokonaisuudessaan

aikataulussa pysyminen

kustannusraamissa pysyminen.

Näiden lisäksi asetettiin muita tavoitteita, joita ovat muun muassa harmaan talouden torjunta, kestävän kehityksen periaatteet, hankintojen laatu, työmaan ympäristövaikutukset, teknisten järjestelmien yhteensopivuus sairaalan nykyisten järjestelmien kanssa sekä yhteistoiminta.

Kevään aikana on valmisteltu puoliväliraporttia, jossa arvioidaan yksityiskohtaisesti etupihahankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sen perusteella rakennushanke etenee aikataulussa. Toiminnalliset suunnitelmat ovat toteutumassa hyvin. Sairaalatoiminta on voitu turvata rakentamisen aikana. Poikkeamat on hallittu, eikä potilasturvallisuus ole vaarantunut. Sopimusten mukaisessa kustannusraamissa pysytään, kun huomioidaan rakentamisen yleinen kustannuskehitys rakennusajalta. Myös hankkeelle asetetut muut tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti.

Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee etupihan rakennushankkeen puoliväliraporttia 8.5. kokouksessaan. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan kokouksen esityslistan liitteenä torstaina sairaanhoitopiirin internet-sivuilla www.pshp.fi/ktweb.

Taustalla toiminnan uudistaminen

Taysin etupihahanke on osa Taysin uudistamisohjelmaa. Sen tavoitteena on uudistaa toimintaa, jotta alueen kasvavalle väestölle voidaan taata tulevaisuudessakin nykyaikaiset terveyspalvelut. Tämä edellyttää uusien tilojen rakentamista ja vanhojen, osin huonokuntoisten korjaamista. Ensimmäiset Taysin uudistamisohjelman uudet tilat ovat jo käytössä vuonna 2015 valmistuneessa E-rakennuksessa munuais- ja infektiopotilaille.

Taysin etupihalle rakennetaan uusia tiloja sydänpotilaiden, lasten ja nuorten, raskaana olevien, synnyttäjien, vastasyntyneiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon. Lisäksi tiloihin tulee verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian yksikkö sekä sairaalan uusi pääaula. Maanalaisesta pysäköintihallista pääsee suoraan sisäkautta sairaalan pääaulaan.