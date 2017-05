Akava: Yliopistojen tuettava opiskelijoita oman osaamisensa tunnistamisessa

3.5.2017 13:01 | Akava ry

Akava pitää huolestuttavana, että yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston tuoreen uraseurantakyselyn mukaan yliopistot eivät ole pystyneet kertomaan opiskelijoille yliopisto-opintojen oppimistavoitteista riittävän hyvin. Ilahduttavaa tuloksissa on, että laadukas koulutus tukee korkeakouluista valmistuneiden työllisyyttä, ja moni valmistunut voi hyödyntää työssään opinnoissaan saamaansa osaamista.

- Vain kolmasosa uraseurantakyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että opintojen oppimistavoitteet on tuotu selkeästi esiin. Tämä on merkki siitä, että yliopistot eivät ole tehneet riittävän ymmärrettäväksi sitä, millaista osaamista ne opiskelijoilleen lupaavat. Vakavampi asia taustalla on se, ettei yliopisto ole tehnyt itselleen selväksi, millaista osaamista opiskelijoille luvataan opettaa. Tässä kokonaisuudessa yliopistoilla riittää paljon parannettavaa, sillä kyselyyn vastanneet nostavat tärkeimmäksi työllistymiseen vaikuttaneeksi tekijäksi kyvyn kertoa omasta osaamisestaan, kommentoi Akavan asiantuntija Ida Mielityinen.

Akava pitää erittäin tärkeänä, että korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia kehitetään, ja että korkeakoulut hyödyntävät tutkimustietoa yhä paremmin oman koulutustoimintansa kehittämisessä.

- On tärkeää, että opiskelijan valmiuksia kuvata omaa osaamistaan ohjataan, hänen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan kehitetään ja häntä autetaan näkemään ja kokeilemaan, millaisissa työpaikoissa ja yhteyksissä hänen oppimiaan valmiuksia voi hyödyntää. Nämä taidot syventävät oppimista myös varsinaisessa oppisisällössä, Mielityinen huomauttaa.

Akava pitää huolestuttavina puheenvuoroja, joissa opiskelijoiden työllistymisen tukeminen nähdään yliopistojen sivistystehtävälle vastakkaisena.

- Työllisyyskeskusteluun kuuluu myös sen pohdinta, kuinka tuemme niin työuraansa aloittavien kuin työuralla parhaillaan olevien työllisyyttä. Työterveyshuollossa lähtökohtana on riskien ennakoiminen ja työkyvyn varmistaminen. Sama lähtökohta olisi otettava osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn varmistamiseen. Tämän tavoitteen toteutumisessa myös yliopistoilla on merkittävä rooli, Mielityinen kommentoi.