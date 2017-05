Oulun yliopiston YT-neuvottelut päätökseen

Väitös: Kirkkoherra Rungiuksen muumion monitieteellinen tutkimus 20.4.2017 14:00

Väitöstutkimus selvittää 1600-luvun alun Kemin seurakunnan kirkkoherran, Nikolaus Rungiuksen terveydentilaa sekä ruokavaliota, ja näiden kahden välistä yhteyttä kirkkoherran muumiolle suoritettujen analyysien avulla. Muumiolla on erikoislaatuinen historia, sillä se on ollut nähtävillä 1700-luvulta lähtien ja se on edelleenkin tärkeä turistikohde.