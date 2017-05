Lappset lahjoitti 20 000 euroa Lapin yliopistolle

3.5.2017 14:21 | Lappset Group Oy

Lappset Group Oy tukee Lapin yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaa osallistumalla 20 000 euron lahjoituksella yliopiston varainhankintakampanjaan. Lahjoituksen luovutti hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo keskiviikkona 3. toukokuuta 2017 yliopistolla pidetyssä tilaisuudessa.

Lahjoituksellaan Lappset haluaa varmistaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen jatkuvuuden Lapissa.

– On äärettömän tärkeää, että yritykset, yhteisöt ja yksityiset ihmiset ymmärtävät yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen merkityksen Lapille. Lapin yliopisto luo hyvää ja dynaamista tulevaisuutta alueemme lisäksi kotimaassa ja kansainvälisesti. Lappset on tehnyt yhteistyötä yliopiston kanssa eri muodoissa vuosikymmenten ajan, minkä vuoksi haluamme olla tukemassa yliopiston merkityksellisyyttä lahjoituksellamme, Johanna Ikäheimo korostaa.

Ikäheimon mukaan Lapin yliopisto ja Lappset ovat yhdessä ja erikseen olleet monissa asioissa edelläkävijöitä, josta esimerkkinä mainittakoon leikillisiin oppimisympäristöihin 2000-luvun alussa liittynyt tutkimus- ja tuotekehityshanke Let’s Play. Hankkeessa valmistui kaksi leikillisten oppimisympäristöjen kehittämistä käsittelevää väitöstutkimusta ja lukuisia opinnäytetöitä, joissa tutkittiin leikin ja opetuksen välistä yhteyttä. Leikillisyys on sittemmin otettu mukaan myös valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

– Lapin yliopisto ja Lappset tekevät yhteistyötä opinnäytetöiden, opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien sekä tuote- ja muotoiluprojektien lisäksi myös hallinnollisesti, kertoo Vuoden Alumniksi 2017 valittu hallintotieteiden maisteri Johanna Ikäheimo.

Ikäheimo on Lapin korkeakoulujen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Lappsetin perustaja Antero Ikäheimo on Lapin yliopiston kunniatohtori ja hän myötävaikutti uransa aikana merkittävästi yliopiston toimintaan muiden muassa olemalla mukana Lapin yliopiston neuvottelukunnassa. Lappsetilta on edustus myös yliopiston tohtorikoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmässä.