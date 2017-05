Uudistunut Avita Audiovisual Expo esittelee alan uutuustuotteet ja -palvelut syyskuun lopulla Messukeskuksessa

3.5.2017 15:02 | Messukeskus

Pohjoismaiden suurin audiovisuaalisen alan ammattitapahtuma AVITA Audiovisual Expo kokoaa av-alan toimijat Messukeskukseen, Helsinkiin 26.–27.9. Tapahtuma esittelee sekä kotimaisten että kansainvälisten alan toimijoiden uutuudet ja mielenkiintoinen tietoisku- ja koulutustarjonta tarjoaa hyvän pohjan myös ammatillisen tiedon jakamiselle.

Kaksipäiväinen tapahtuma on uudistunut ja esittelee av-alan uutuuksia laidasta laitaan. Tutustuttavana on kotimaisten ja kansainvälisten av-alan maahantuojien, valmistajien ja palveluntarjoajien uutuustuotteita ja -palveluita niin av-laitteita työkaluina tai toiminnan tukena käyttäville kuin av-alan hankintoja suunnitteleville kävijöille. Mielenkiintoinen tietoisku-, luento- ja koulutustarjonta valottaa tulevaisuuden ratkaisuja sekä elämysteollisuuden tekniikan että ict-rajapinnassa toimivien järjestelmien osalta. Tarjolla on siis näyttävien show-ratkaisujen lisäksi myös kokous- ja äänentoistotekniikkaa koulutus- ja toimistoympäristöihin.

”Audiovisual Expossa kävijät voivat tutustua laajasti alan tarjontaan kokoustekniikasta elämysten tuotantoon. Tapahtuma on luonut nahkansa logoa myöten, ja on alalle myös tärkeä kohtaamis- ja kouluttautumispaikka. Panostamme laadukkaaseen ohjelmaan, mikä vahvistaa tapahtuman merkitystä entisestään”, kertoo Avita ry:n toiminnanjohtaja Timo Tuominen.

Av-alan vaikuttajat ja vaikutukset palkitaan ensimmäistä kertaa

Audiovisual Expon järjestää messuilla alan toimijoille ja asiakkaille iltatilaisuuden, jossa ensimmäistä kertaa jaetaan huomionosoituksia alan merkittäville toimijoille.

”AVITA ry:n tavoitteena on jo vuosia ollut palkita av-alan vaikuttajia ja ansioituneita tekoja. Nyt tavoite toteutuu, kun messujen iltatilaisuudessa palkitaan alan merkittäviä toimijoita kuudessa eri kategoriassa, toiminnanjohtaja Timo Tuominen toteaa.

Palkittavina luokkina ovat: AV TEKO – teko, joka on merkittävästi edistänyt toimialamme yhteistoimintaa, AV KOHDE – innovatiivisesti erottuva toteutus, AV INNOVAATIO – uusi ja esimerkillinen ratkaisu tai palvelu, AV-ALAN ELÄMÄNTYÖ – henkilö, jonka työura on jättänyt jäljen av-toimialaan, AV-ALAN AVAUS – alan toimintaedellytyksien muokkaus ja AV KOULUTTAJA – av-alan laadukkaan koulutuksen toteuttaja. Luokkien voittajat valitsee määräaikaan jätettyjen ehdotusten pohjalta alan toimijoista muodostettu palkintoraati.

AVITA Audiovisual Expo on Pohjoismaiden suurin audiovisuaalisen alan verkostoitumis- ja kohtaamispaikka, joka järjestetään Messukeskuksessa, Helsingissä 26.–27.9.2017 samaan aikaan Kiinteistömessujen, turvallisuusalan FinnSecin, kyberturvallisuustapahtuma Cyber Security Nordic sekä Ahlsell Oy:n oman asiakastapahtuman kanssa. Kaikkien tapahtumien kävijät sekä tapahtumissa mukana olevat yritykset voivat vierailla toistensa tapahtumissa.

http://audiovisualexpo.messukeskus.com www.avita.fi

Kuvia edellisen kerran tapahtumasta: http://messukeskus.mediabank.fi

Lisätietoja:

tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com Avita ry:n toiminnanjohtaja Timo Tuominen, puh.050 315 2204, timo.tuominen@avita.fi