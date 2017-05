Espoon koululaiset kilpailivat kasviskokkailussa

For Fashion's Sake avautuu yleisöavajaisilla 2.5.2017 10:55

EMMA - Espoon modernin taiteen museo avaa näyttelyn For Fashion’s Sake (Muodin vuoksi) kaikille avoimilla yleisöavajaisilla keskiviikkona 3.5.2017 klo 17-19. Näyttely esittelee kolmetoista nuorta pohjoismaista suunnittelijaa, joiden tuotantoon sisältyy muodin rajoja taiteen suuntaan venyttäviä piirteitä. Näyttelykeskus WeeGeen aulaan sijoittuvaan For Fashion’s Sake -näyttelyyn on aina vapaa pääsy. EMMAn intendentin, Reetta Kalajon kuratoima näyttely on esillä 3.9.2017 asti.