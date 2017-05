Kalahullun päiväkirja on yksinkertaisesti maistuva

4.5.2017 10:04 | Herrankukkaro Oy

Kalahullun voi määritellä monella eri tavalla. Pentti-Oskari Kangas tekee sen yksinkertaisen herkullisesti. Kalahullun päiväkirja on juuri uunista tullut. Se näyttää erittäin herkulliselta ja maistuu vielä paremmalta. Hulluuden sijasta kirjasta huokuu kunnioitus ja rakkaus, jonka kohteina ovat kala, saaristolaisuus ja perinteet.

Kirjan kuvitus vie kielen mennessään. Pentti-Oskari Kankaan käyttämä kieli toimii saman suuntaisesti: Kalahullun päiväkirjasta ei hymyilemättä selviä. Reseptit opettavat muun muassa sen, miten hauesta ei tule flegu sekä sen, että sitruunakypsennetty raparperilohi ei säily kauan jääkaapissa. Ei ainakaan siinä tapauksessa, että sen syö heti.

Lyökin mamman malliin maistuvaa

Agricola puolestaan oli 1500-luvun ”julkkiskokki”, jonka resepti toimii pienellä tvistillä täydellisesti. Sokerin sijasta lohen graavauksessa käytetään hunajaa, aivan kuten saaristossa on satoja vuosia tehty. Lyökin mamman malliin ja miedosti modernisoidulla otteella tuotettuja reseptejä kirjasta löytyy useampia.

- Reseptien punainen lanka ja yhdistävä tekijä on yksinkertaisuus, joka koskee raaka-aineita, maustamista sekä valmistusta. Saaristolaisisoäitini toimi näiden periaatteiden pohjalta, ja voin yhä maistaa Lyökin mammani valmistaman kalan maun, Pentti-Oskari Kangas maistelee ja muistelee.

Kalahullun päiväkirja on syntynyt vuosikymmenten kokemuksella, joka kattaa sekä kalaruoat että hulluuden. Pentti-Oskari Kangas on hulluuden tunnettu moniosaaja. Seitsemän seinähullun aikoina Kangas tarjoili musiikkia ja sirkushuveja, jonka jälkeen oli luontevaa siirtyä maailman suurimman savusaunan lauteille Herrankukkaroon.

- Hulluja on monenlaisia. Seinähulluja, saunahulluja ja niin edelleen. Hulluuteni kehityskaari on saavuttanut kalahulluuden, joka maistuu varmasti monille. Siksi kirjoitin Kalahullun päiväkirjan.

Uusia makukulmia useille kalalajeille

Kalaohjeita Kangas on julkaissut ja jakanut vuosikymmenten aikana valtavan määrän. Perjantaireseptit ovat käsite ja odotettu posti yli sadassa tuhannessa kodissa.

- Aivan ilmaiseksi ja tamperelaisille puoleen hintaan osoitteesta perjantairesepti.fi. Mukana tulee myös Onnellisen miehen tarina, ja reseptien ruoka tekee kenet tahansa onnelliseksi, Kangas myhäilee.

Kalahullun päiväkirjassa on useita hyväksi todettuja perjantaireseptejä. Suuri osa resepteistä sisältää myös vaihtoehtoisia tapoja maustaa kala. Parasta antia Kalahullun päiväkirjassa on monipuolisuus. Kokeneellekin kalankäyttäjälle löytyy uusia makukulmia, ja raaka-aineena on käytetty useita eri kalalajeja.

- Terveellistä ja maistuvaa lähiruokaa parhaimmillaan, tiivistää Kangas, ja tästä tosiasiasta on hulluus kaukana.