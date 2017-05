Kaupunkisuunnittelumessut nostaa kadut valokeilaan

4.5.2017 09:00 | Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Laiturilla 8.–13. toukokuuta järjestettävien Kaupunkisuunnittelumessujen 2017 pääosassa on katu. Kaikille kaupunkilaisille suunnatuilla messuilla keskustelun herättäjinä toimii 26 messuosastoa ja 28 tapahtumaa, jotka tarjoavat erilaisia näkemyksiä katuun.

Kaupunki rakentuu katujen ympärille ja kadut ovat kaupunkielämän sydän. Messuilla halutaan avata moniäänistä keskustelua ajankohtaisista kaupunkiympäristön suunnitelmista Helsingissä. Mukana on niin julkishallinnon, korkeakoulujen, järjestöjen kuin eri organisaatioiden ja yhteisöjen visioita ja näkökulmia katuun.

Helsingin kaupungin messuosastoilla käydään keskustelua ajankohtaisia hankkeista – Raide-Jokeri, kaupunkibulevardit, täydennysrakentaminen, lähiöt, kävelykeskusta, Teollisuuskadun akseli ja Mechelininkadun peruskorjaus. Osastoilla pääset vastaamaan pyöräpysäköinti-kyselyyn sekä tutustumaan 3D-kaupunkitietomalliin, kaupunkipyöräjärjestelmään sekä kaupungin nimiin, ääniin ja tyyleihin.

Mitä katu merkitsee kaupungissa? – Keskusteluja ja ohjelmaa maanantaista lauantaihin

Kaupunkisuunnittelun kohtauspaikka Laituri toimii messujen ajan areenana eri toimijoiden tapahtumille tuoden keskusteluun muuttuvaa ja toimivaa Helsinkiä. Messuviikon kaikki tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia.

Maanantain 8.5. huippuluennolla tunnettu tukholmalaistutkija Alexander Ståhle luennoi katujen tulevaisuudesta "Closer Together: This is the Future of Streets". Viikon ohjelma on kattaus monipuolista keskustelua kaduista, niin taiteen, kaupunkisuunnittelun, historian kuin tutkimuksenkin näkökulmasta.

Miten asumiseen saadaan brändiarvoa taiteen keinoin tai millaiset ovat katutaiteen mahdollisuudet? Miten autoriippumattomuutta edistetään? Miltä Helsinki kuulostaa? Entä miten yleiskaavaa toteutetaan? Muun muassa nämä ovat viikon työpajojen ja paneelikeskustelujen kysymyksiä.

Messuviikon ohjelmaan – näytteilleasettajiin ja tapahtumiin – voi tutustua Laiturin verkkosivuilla. Painetun messuohjelman voi noutaa Laiturilta. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. http://laituri.hel.fi/nayttelyt/287

Tervetuloa sukeltamaan kaupunkisuunnittelun mielenkiintoiseen maailmaan!

Kaupunkisuunnittelumessut 2017

8.–13.5.2017

Info- ja näyttelytila Laituri

Narinkka 2, Kamppi, 00100 Helsinki

ma–pe 10–19, la 12–16