Pelkkä puhe reiluudesta ei riitä nollatuntisopimusten osalta

4.5.2017 09:57 | Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro esittää selkeitä muutoksia lainsäädäntöön nollatuntisopimuksien pelisääntöjen pohjaksi. - Hallituksen päätös nollatuntisopimusten pelisääntöjen luomisesta on askel oikeaan suuntaan. Ellei lakeja muuteta vastaamaan pelisääntöjen henkeä vastaaviksi, jäävät hallituksen puheet reiluista pelisäännöistä kuitenkin pelkiksi korulauseiksi, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Hallitus päätti puoliväliriihessään nollatuntisopimuksia koskevien pelisääntöjen yleisistä periaatteista. Pelisääntöjen tarkoituksena on selkeyttää reilulla tavalla työmarkkinoilla yleistyneen nollatuntisopimuksen käyttöä. Ammattiliitto Pron näkemys pelisäännöistä on se, että ilman selkeitä lainsäädännön muutoksia eivät pelisäännöt vaikuta nollatuntisopimusten väärinkäyttöön riittävällä tavalla.

- Pron kanta pelisääntöjen osalta on selkeä: vain riittävävillä lainsäädännön uudistuksilla voidaan varmistaa se, ettei nollatuntisopimuksia käytetä vastoin työntekijän tahtoa. Mikäli hallitus tahtoo muuttaa nollatuntisopimusten käyttöä aidosti reilulla tavalla, on tämä ainoa tie edetä. On aika siirtyä juhlapuheista konkretiaan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen linjaa.

Ammattiliitto Pron esitykset nollatuntisopimusten pelisääntöjen pohjaksi:

Nollatuntisopimusten käyttöä rajattava selvillä reunaehdoilla. Perusteet työvoimatarpeen ennakoimattomuudesta ja epäsäännöllisyydestä on määriteltävä yksiselitteisesti lainsäädäntöön, lisäksi hallituksen esityksessä tulee laatia selvät perustelut siitä, mitä näillä tarkoitetaan. Mikäli perusteet eivät täyty, tulee nollasopimusten olla tällaisissa tapauksissa selkeästi kiellettyjä.

Väärinkäyttötilanteet on huomioitava lainsäädännössä. Jos tarkoituksena on tarjota työtä kiinteämääräisesti ja säännönmukaisesti, tulee vaihtelevan työaikaehdon sopimus olla kielletty.

Toteutuneita tuntimääriä on tarkasteltava säännönmukaisesti. Jos tuntimäärä on vakiintunut tietylle tasolle, tulee tämä tuntimäärä vahvistaa työsopimuksen ehdoksi.

Mikäli vaihtelevan työaikaehdon sopimusten lukumäärä yrityksen kaikista työsuhteista on suhteettoman suuri, tulee vaihtelevan työaikaehdon sopimusten käyttö yrityksessä olla kielletty.

Mikäli yrityksessä on epäilys nollatuntisopimusten lainvastaisesta käytöstä, tulee työntekijällä tai luottamusmiehellä olla oikeus saada pyynnöstä selvitys. Menettelytavan tässä tulee olla vastaava kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaissa.

Kaikkiin pykäliin on lisättävä selvät sanktiot. Ilman sanktioita ei nollatuntisopimusten väärinkäyttöä saada kitkettyä riittävän tehokkaasti.

- Pron esitykset luovat pohjan lähtökohdaksi sille, että nollatuntisopimusten pelisäännöt myös toteutuvat työelämässä. Näiden pohjaesitysten lisäksi lainsäädäntöön on tehtävä myös muita muutoksia, mutta nämä kuusi pointtia tarjoavat hyvän pohjan pelisääntöjen toteuttamiselle käytännössä, Malinen toteaa.

- Tässä mitataan hallituksen tahtotilaa siitä, onko sillä aitoa halua tehdä työelämästä reilumpaa. Ilman riittäviä muutoksia lainsäädäntöön nollasopimusten väärinkäyttö jatkuu entisellään, ja puheilla reiluudesta ja pelisäännöistä vain lakaistaan ongelma maton alle, Malinen päättää.