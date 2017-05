Väitös: Projektiallianssi tuo uusia kyvykkyysvaatimuksia organisaatioille

4.5.2017 10:53 | Oulun yliopisto

Väitöstyössä on määritetty keskeisiä allianssihankkeiden hallintaan tarvittavia organisaatioiden kyvykkyyksiä ja allianssin johtamista tukevia prosesseja. Tutkimuksen perusteella integroinnin suunnittelu ja toteutus, yhteistoiminnallisen projekti-identiteetin rakentaminen sekä uusien ideoiden ja mahdollisuuksien aktiviinen tunnistaminen ja hyödyntäminen vaikuttavat keskeisesti allianssihankkeiden onnistumiseen.

Infrastruktuuri- ja rakennusteollisuus on kärsinyt pitkään kustannusten ylityksistä, myöhästymisistä, erimielisyyksistä ja heikosta tuottavuudesta. Projektiallianssi on kehitetty edistämään hankkeiden osapuolten välistä integroitumista tavoitteena infrastruktuuri- ja rakennusalan projektien suorituskyvyn parantaminen. Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaus- ja haastattelututkimuksena. Suomen ensimmäisistä allianssihankkeista, radanparannushanke Liekistä ja tunnelin rakentamishanke Rantatunnelista, saadut empiiriset tulokset korostavat projektiorganisaation yhteisten kyvykkyyksien merkitystä allianssiprojektin hallinnassa.

Allianssiprojektiorganisaatio tarvitsee yhteiset prosessit ja käytännöt tukemaan integroitumista ja yhteisen identiteetin rakentamista projektiorganisaatiolle. Integroitumisessa on oleellista, että kullekin projektille määritetään tarvittavat sopimukselliset, organisatoriset ja teknologiset integroitumisen keinot sekä mukautetaan niitä hankkeen elinkaaren, hankkeessa tapahtuvan oppimisen sekä odottamattomien tilanteiden vaikutuksesta. Ihmisten välinen integroituminen ja hyvä yhteishenki ovat allianssihankkeiden onnistumisen kannalta keskeisiä. Yhteinen projektiorganisaation identiteetti luo perustan yhteistoiminnalle sekä hankkeen parhaaksi toimimiselle. Väitöstyössä määritettiin, millä keinoilla allianssiorganisaatiolle voidaan rakentaa yhteinen projekti-identiteetti.

Aktiivisella mahdollisuuksien hallinnalla voidaan tukea uusien ideoiden tunnistamista ja hyödyntämistä allianssihankkeen elinkaaren aikana. Vaikka monimutkaiset allianssihankkeet sisältävät poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle ja uusien ideoiden hyödyntämiselle, ilman systemaattista prosessia, joka tukee aktiivista ja jatkuvaa ideoiden tunnistamista ja jatkojalostamista, innovaatiotoiminta voi jäädä heikoksi. Lähtökohdat mahdollisuuksien hallinnalle luodaan jo projektin hankintavaiheen alussa.

Diplomi-insinööri Anna-Maija Hietajärvi väittelee Oulun yliopistossa 12.5.2017. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Capabilities for managing project alliances (Kyvykkyydet allianssiprojektin hallintaan). Vastaväittäjänä toimii dosentti Magnus Hellström Åbo Akademista ja kustoksena professori Harri Haapasalo Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Wetteri-salissa (IT115) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Diplomi-insinööri Anna-Maija Hietajärvi

Syntymäaika ja -paikka: 1980 Rovaniemen mlk

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1999, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi

Nykyinen työpaikka:

Vison Oy 040 7392004

Tiedekunta ja yksikkö:

Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Väittelijän yhteystiedot:

040 739 2004

am.hietajarvi@gmail.com

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1540-2