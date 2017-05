Viking Lotosta yli 45 000 euro Kotkaan ja Porvooseen

Loton potti nousee 2,4 miljoonaan euroon 29.4.2017 22:43

Tämän viikon lottoarvonnassa (kierros 17/2017) ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla (kierros 18/2017) lottopotissa on 2,4 miljoonaa euroa. Loton kierroksen 17/2017 oikea rivi on 11, 12, 14, 18, 20, 31, 37 ja lisänumero 26. Tuplausnumeroksi arvottiin 33. Kierrokselta löytyi kolme 6+1-tulosta, joilla kullakin voittaa noin 70 000 euroa. Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 6 9 6 8 9 9. Lomatonnin voittorivi on Hampuri 33. Lottokoneen käynnisti Yeesi ry:n toiminnanjohtaja Heikki Luoto. Yeesi on nuorten nuorille perustama ennaltaehkäisevää ja voimavaralähtöistä mielenterveystyötä tekevä järjestö. Lähetyksessä vierailtiin Yeesi ry:n toiminnallisissa tupareissa.