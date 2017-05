Laaksoon suunnitellaan uutta sairaalaa

4.5.2017 12:00 | Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Laakson sairaalan alueelle suunnitellaan uutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin yhteissairaala. Uuteen sairaalaan siirrettäisiin muun muassa Suursuon, Auroran ja Kellokosken sairaaloiden toimintoja.

Uusi sairaalarakennus sijoittuisi Reijolankadun ja Lääkärinkadun väliselle alueelle. Sen tieltä on kaavailtu purettavaksi terveysaseman ja päiväkodin rakennukset sekä neljä asuintaloa, joissa on tällä hetkellä työsuhdeasuntoja. Purettavien rakennusten toiminnot siirtyisivät muualle. Alueen vanhat, kaupunkikuvallisesti arvokkaat sairaalarakennukset suojellaan. Uudisrakentamista ei tule Keskuspuiston puolelle.

Sairaalan saavutettavuuden parantamiseksi selvitetään joukkoliikennepysäkkien sijoittamista Reijolankadun varteen Urheilulehdon kohdalle. Sairaalan käyttöön rakennetaan mahdollisesti maanalainen pysäköintilaitos. Ajoyhteys uuteen yhteissairaalaan on hahmoteltu tunnelia pitkin Auroranportin luota. Nykyiset ajoyhteydet Lääkärinkadun ja Neurotalon kautta säilyisivät jatkossakin.

Sairaala-alueen uudistukset edellyttävät asemakaavan muuttamista. Suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista keskustellaan 15. toukokuuta. Suunnittelualueeseen tutustutaan kaavakävelyllä, joka alkaa kello 17 Lasten liikennekaupungista, Auroranportti 2. Esittely- ja keskusteluosuus pidetään kello 18−19.30 sairaalan luentosalissa, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras.

Asemakaavan suunnitteluaineistoon voi tutustua 22. toukokuuta asti myös Töölön kisahallin aulassa sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Asemakaavan luonnos on nähtävillä näillä näkymin syksyllä 2018, ja kaavaehdotus on tarkoitus tuoda päätöksentekoon alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on, että uusi yhteissairaala valmistuu vuonna 2024.