Kiinan kysynnän piristyminen näkyi metsäteollisuuden tuotantoluvuissa – kilpailukyvyn parantaminen vasta alussa

4.5.2017 13:09 | Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus kasvatti sahatavaran ja vanerin tuotantoa vuoden 2017 alussa selvästi, kun rakentaminen päämarkkina-alueilla piristyi. Myös kartongin ja sellun tuotanto oli vahvassa kasvussa, mutta tuoteryhmien väliset erot säilyvät metsäteollisuudessa suurina.

Euroopan ja erityisesti Kiinan kysynnän piristyminen heijastui metsäteollisuuden alkuvuoteen. Poliittiset riskit kuitenkin varjostavat kasvunäkymiä.

”Euroalueella toimivat yritykset suhtautuvat tulevaan luottavaisesti, mutta protektionismin lisääntyminen ja poliittiset riskit luovat aidon uhan maailmankaupalle”, toteaa Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Alkuvuonna Kiinan talous kasvoi vähittäiskaupan, tehdastuotannon sekä investointien vetämänä. Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää Kiinassa tukevat esimerkiksi pakkaaminen ja rakentaminen.

Havusahatavaran tuotanto vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,1 miljoonaa kuutiometriä, jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 15,1 prosenttia. Vanerin tuotanto kasvoi 17 prosenttia 0,3 miljoonaan kuutiometriin. Kartongin tuotanto taas oli 0,9 miljoonaa tonnia eli 6,1 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla edellisenä vuotena. Sellun tuotanto puolestaan kasvoi 2,6 prosenttia 1,9 miljoonaan tonniin.

Paperin tuotanto supistui edelleen muun muassa vähentyneen painopaperin kysynnän takia ja jäi 1,7 miljoonaan tonniin. Tuotanto oli näin 5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Suomen kustannuskilpailukykyä ei ole saatu korjattua rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen. Metsäteollisuudessa tuoteryhmien väliset erot korostavat tarvetta sen parantamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Vaikka suhdannetilanne on osaltaan kasvattanut tuotantomääriä, erityisesti tehdasteollisuudessa heikko kustannuskilpailukyky on haaste”, Lindström sanoo.

”Suomen talouskasvu on kestävällä pohjalla vasta, kun vienti elpyy kunnolla. Myös siksi poliittisten päättäjien tulee huolehtia, että toimintaympäristö mahdollistaa investointien ja työllisyyden myönteisen kehityksen. Kansainväliset yritykset tarvitsevat tasapuoliset toimintaedellytykset kilpailijamaihin verrattuna. Esimerkiksi Saksa huolehtii teollisuutensa kilpailukyvystä monipuolisella keinovalikoimalla”, Lindström jatkaa.

Lisäksi Yhdysvaltojen suunnittelema verouudistus siirtää jälleen huomion yritysverotukseen. Kansainvälisen verokilpailun kiihtymisestä onkin merkkejä. Suomen yhteisöverotus on toistaiseksi kilpailukykyinen, mutta yritykset kaipaavat varmuutta siitä, että toimintaympäristö myös verotuksen osalta pidetään houkuttelevana.

Lisätiedot: Pääekonomisti Maarit Lindström, Metsäteollisuus ry, puh. 040 531 8262

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Anne Pirilä, viestintäjohtaja puh. 09 132 6645 tai 050 550 9480



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Anne Pirilä, Communications Director, tel. +358 9 132 6645 or mobile +358 50 550 9480