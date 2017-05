Nyt luovuus peliin: faneilla ainutlaatuinen mahdollisuus suunnitella oman näköinen Nokia 3310

4.5.2017 13:18 | HMD Global

#3310art-Instagram-kilpailu tarjoaa luovien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä Nokia-faneille mahdollisuuden suunnitella uusitun Nokia 3310 -puhelimen kuoret.

HMD Global tarjoaa luovimmille Instagram-seuraajilleen mahdollisuuden suunnitella oma, rajoitettu erä kuoria uusittuun Nokia 3310 -puhelimeen maailmanlaajuisessa kilpailussa.



Voittaja saa oman ehdotuksensa mukaisen ainutlaatuisen ja yksilöllisen Nokia 3310:n. Lisäksi voittajan designia käytetään rajoitetussa erässä 3310 -puhelimia, mikä on huikea mahdollisuus uraansa aloittelevalle luovalle kyvylle.

Osallistujan tulee ladata ehdotuksensa Instagramiin hashtagillä #3310art ja olla @Nokiamobilen seuraaja. Linkki kilpailuehtoihin on @Nokiamobilen oma tarina -kohdassa.

“Olemme kiitollisia siitä uskomattomasta tuesta, jota saamme Nokia-puhelinten faneilta. Kiitoksena tästä halusimme tarjota heille jotakin erityistä. Muotoilu on erittäin lähellä niin meidän kuin faniemme sydämiä, ja on jännittävää nähdä, millaisia muotoilukykyjä faniemme joukosta löytyy. Toivomme, että mahdollisuus suunnitella ja voittaa ainutlaatuinen Nokia 3310 herättää innostusta faniemme keskuudessa”, sanoo HMD Globalin markkinointijohtaja Pekka Rantala.

Ikoninen Nokia 3310 on muotoiltu uudelleen tähän päivään. Se on ohut ja kevyt, ja siinä on erittäin kestävä akku: puheaikaa on 22 tuntia ja lataus kestää jopa kuukauden. Raikas Nokia 3310 on tarjolla neljässä eri värissä.

Kilpailu on globaali, ja se on avoinna 10.5.2017 saakka. Osallistujan tulee ladata ehdotuksensa Instagramiin hashtagillä #3310art. Kilpailun osallistumisehdot löytyvät kokonaisuudessaan täältä.