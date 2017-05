Vaatealan vientiliikevaihto 15 prosentin kasvussa

5.5.2017 09:15 | Suomen Tekstiili & Muoti ry

Sekä tekstiilien että vaatteiden valmistuksen toimialojen liikevaihto on kasvussa. Erityisesti vaatteiden valmistuksen vienti vetää nyt hyvin. Vientiliikevaihdon kasvu on suurempaa kuin suomalaisessa teollisuudessa keskimäärin.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on ensimmäistä kertaa koonnut ja julkaissut laajasti tekstiili- ja muotialan tilastoja. Saatavilla on tietoja alan yritystilastoista, kansainvälisestä kaupasta ja suomalaisten kulutuksesta tekstiiliin ja muotiin.

Tekstiilien valmistuksen toimialalla suomalaisten yritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 10,4 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edeltävänä vuonna. Kotimaan myynti kasvoi 9,9 % ja vientiliikevaihto 12,2 %.

Samaan aikaan vaatteiden valmistuksessa ja valmistuttamisessa kokonaisliikevaihto kasvoi 5,4 %. Vaatteissa erityisesti vienti vetää: vientiliikevaihto kasvoi peräti 15,5 %.

- On ilahduttavaa huomata, miten alan yritysten myönteinen vire näkyy kasvuna tilastoissa. Suomalaisissa tekstiili- ja muotialan yrityksissä tehdään kasvun ja kansainvälistymisen eteen paljon työtä, joka tuottaa nyt hedelmää, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

- Työtä menestyksen eteen on kuitenkin jatkettava aktiivisesti. Toimiala on erittäin kilpailtu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Asiakas lopulta ratkaisee, valitseeko hän suomalaisen vai jonkin muun yrityksen tuotteen. Suomalaisyritysten tuotteiden on oltava riittävän houkuttelevia niin Suomessa kuin Japanissakin, Auvinen jatkaa.

Tekstiili- ja muotialan kokonaisvienti oli viime vuonna 650 miljoonaa euroa. Ruotsi on noussut viime vuosina Venäjän ohi suurimmaksi vientimaaksi. Seuraavina tulevat Saksa ja Venäjä. Vienti jakautuu aiempia vuosikymmeniä tasaisemmin useisiin eri maihin.

Tekstiili- ja muotialan yritysten liikevaihto Suomessa on yli 4 miljardia euroa. Alalla toimii yli 3600 yritystä, jotka työllistävät yli 22 000 henkilöä. Luvut sisältävät tekstiilien ja vaatteiden valmistamisen ja valmistuttamisen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan sekä tekstiili- ja vaatehuollon.

Suomalainen kuluttaa keskimäärin 1000 euroa vuodessa tekstiiliin ja muotiin, mikä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Kuluttajamarkkinan koko on kansantalouden tasolla yli 5 miljardia. Tämä on saman verran kuin kulutus ravintoloihin ja kahviloihin ja noin 2 miljardia euroa enemmän kuin autoihin.

Linkki Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tilastoihin:

https://www.stjm.fi/julkaisut-ja-tilastot/tilastot/