Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 4.5.2017

Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 4.5.2017 kokouksesta.

Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Aarnivalkean koulun opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen Pohjois-Tapiolan koulun ja lukion kiinteistössä sekä sen välittömään yhteyteen sijoitettavissa siirtokoulutiloissa. Lautakunta halusi päätöksellään vastata huoltajien esittämiin huolenaiheisiin. Esittelijä muutti esitystekstiä siten, että edellytetään, että siirtokelpoisissa tiloissa on juokseva vesi sekä wc-tilat. Tilojen on oltava käytössä lukuvuoden 2017-18 alkaessa. Lautakunta edellytti, että väistölle laaditaan varasuunnitelma, mikäli kaikkien vaadittujen korjaustoimien valmistumista ei pystytä takaamaan ennen syyslukukauden alkua.

Aarnivalkean koulun varsinaiset tilat ovat huonossa kunnossa, eikä kouluun voida palata vielä 1.8.2017 alkaen. Parhaillaan koulu toimii väistötiloissa Järvenperässä.

Tilapalvelut on selvittänyt Pohjois-Tapiolan koulukiinteistön kuntoa. Koulun varsinaisten kiinteistöjen osalta ei ole tullut esiin seikkoja, jotka estäisivät tilojen käytön. Koulun lisärakennus, ns. Nappula, ei ole syksystä 2017 alkaen käytössä ilman korjaustöitä.

Aarnivalkean koulun kiinteistön korjauksen pitkittyessä koululle ollaan etsimässä korvaavia tiloja oppilaiden omalta koulualueelta, mahdollisesti Otaniemestä. Ne voisivat mahdollisesti olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta alkaen.

Ne oppilaat, joilla koulumatka Pohjois-Tapiolaan on yli 3 kilometriä saavat matkakortin koulumatkoja varten, elleivät he saa muuta koulumatkaetua.

Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy 1.8.2017 alkaen Otaniemeen, osoitteeseen Maarintie 6.

Haukilahden koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.3017 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Haukilahden koulun opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen koulun korjaustöiden valmistumiseen saakka pääosin Kutojantien kiinteistössä, osoitteessa Kutojantie 2.

Haukilahden koulun kiinteistössä on tehty kuntotutkimuksia ja korjauksia. Korjaussuunnittelu on valmistumassa ja korjausurakan hankinnan valmistelu aloitetaan. Todennäköistä on, että suunniteltuja mm. julkisivu ja salaojakorjaustöitä ei ehditä tekemään valmiiksi kesän aikana. Työskentely korjausten aikana koulussa olisi hankalaa ja koulutyö vaikeuttaisi myös korjaustöitä. Espoon seudun ympäristöterveys on tehnyt kohteessa tarkastuksen 10.3.2017. Sen mukaan ”rakennuksessa esiintyy tekijöitä, joista voi aiheutua terveydensuojelulain 26 ja 27 § mukaista terveyshaittaa. Pitkäaikaista oleskelua tiloissa ei voida suositella. ”

Tilapalvelujen toimitusjohtaja on päättänyt, että Haukilahden koulun kiinteistön käyttö keskeytetään korjaustöistä johtuen 1.8.2017 alkaen. Siksi Haukilahden koulun opetus on 1.8.2017 alkaen järjestettävä muualla.

Tarkoituksenmukaisin vapaana oleva tila on Nihtisillassa osoitteessa Kutojantie 2. Tiloissa toimii tällä hetkellä väistössä Viherlaakson lukio. Kutojantiellä ei ole kotitalouden ja teknisen työn opetuksen järjestämiseen tarvittavia tiloja, joten näiden aineiden opetus on järjestettävä muualla.

Ne oppilaat, joiden koulumatka Kutojantielle on yli 3 km, saavat koulumatkoja varten joko osallistumisoikeuden Haukilahdesta Kutojantielle järjestettävään tilauskuljetukseen tai matkakortin.

Selvityspyyntö

Lautakunta edellytti

-että budjettineuvotteluissa sisäilmaongelmien ratkaisemiseen varatun 10 miljoonan lisäyksen käytölle esitetään suunnitelma tälle vuodelle esimerkiksi pysyvien väistötilojen hankkimiseksi kulkuyhteyksiltään hyvälle sijainnille.

-että uudelle valtuustolle valmistellaan kokonaisarvio investointikaton riittävyydestä koulu- ja päiväkotipaikkojen tarpeisiin ja investointien lykkäämisestä johtuvien väistötilaratkaisujen tuomien käyttökulujen suuruudesta. Tämän perusteella valmistellaan kokonaisesitys tarvittavista muutoksista investointiohjelmaan.

Erityisen koulutustehtävän hakeminen Espoon suomenkieliseen lukiokoulutukseen 1.8.2017 lukien

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti,

että Espoon suomenkieliseen lukiokoulutukseen haetaan erityisiä koulutustehtäviä 1.8.2018 lukien seuraaviin lukioihin Espoonlahden lukio Kielet ja kansainvälisyys (uusi erityistehtävä) Etelä-Tapiolan lukio International Baccalaureate IB Leppävaaran lukio Urheilu (uusi erityistehtävä) Olarin lukio Matematiikka ja luonnontiede Tapiolan lukio Musiikki että Espoon suomenkieliseen lukiokoulutukseen haetaan erityistehtävien lisäksi valtakunnallisia kehittämistehtäviä 1.8.2018 lukien Olarin lukioon sekä Tapiolan lukioon.

Espoon suomenkielisessä lukiokoulutuksessa on tällä hetkellä kolme erityisen koulutustehtävän saanutta lukiota: 1) Etelä-Tapiolan lukion International Baccalaureate (IB) -koulutus, 2) Olarin lukion matematiikka ja luonnontiede sekä 3) Tapiolan lukion musiikki. Lisäksi ruotsinkielisessä Mattlidens gymnasiumissa järjestetään IB-koulutusta. Nämä luvat ovat voimassa 31.7.2018 asti.

Lukiokoulutuksen uuden tuntijaon astuttua voimaan 1.8.2016 nykyiset erityistehtäväluvat raukesivat. Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea määräaikaisesti erityisiä koulutustehtäviä ensin lukuvuodelle 2016–2017 ja sitten vuodelle 2017–2018.

Hakemuksista päätetään uusien säädösten mukaisesti alkusyksystä 2017, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.

Erityislukion opetustarjonnassa korostuu tietty tehtäväalue, jolloin opiskelijat voivat jättää pois joitakin valtakunnallisia pakollisia kursseja ja valita tilalle lukion erityistehtävän mukaisia opintoja.

Valmistelukehoitus: B 1 -kielen tuntimäärän lisääminen

Lautakunta esitti, että valmistellaan seuraava päätös: B1-kielen tunteja lisätään yhdellä tunnilla kahteen vuosiviikkotuntiin 7.- ja 8.luokkalaisilla, ja valmistellaan tätä varten riittävä lisäbudjetti, 17.5. kokoukseen, siten että päätös astuu voimaan syyslukukaudella 2017. Valmistelussa otetaan huomioon asiasta tehty kuntalaisaloite.

