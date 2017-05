Eurooppa lautasella Kuopiossa Eurooppa-päivänä 9.5.

5.5.2017 11:55 | Euroopan parlamentti - Suomen-tiedotustoimisto

Tänä vuonna Eurooppa-päivän päätapahtuma järjestetään Kuopiossa 9.5. Päivän teemana on "Eurooppa lautasella". Kuopion torilla ja ravintola Maximissa puhutaan ruoasta ja EU:sta, tavataan suosittuja YouTube-tähtiä sekä kuullaan Jonas and I -yhtyettä. Myös muualla Suomessa järjestetään tapahtumia.

Kuopio valittiin avoimessa haussa Eurooppa-päivän päätapahtumapaikaksi. Päivän teemana on "Eurooppa lautasella". "Eurooppa lautasella" -ruokakulttuurifestivaali (9.-10.5.2017) tekee Kuopiosta kahdeksi päiväksi Euroopan ruokapääkaupungin, joka kutsuu syömään yhdessä kuopiolaisiin ravintoloihin eurooppalaisten menujen ja odottamattomien kohtaamisten äärelle.



"Savolaisella tarmolla on toteutettu hieno yhdistelmä paikallista, suomalaista ja eurooppalaista. Ruualla on merkitystä jokaiselle eurooppalaiselle. Eurooppa-päivä myös huipentaa nuorille suunnatun #munEUarki-kampanjan, jossa yhdessä huipputubettajien kanssa haastoimme nuoret pohtimaan, miten EU näkyy heidän arjessaan. EU:n tulevaisuus on tärkeä asia myös nuorten näkökulmasta. On hienoa, että Eurooppa-päivän tapahtuma on osa myös Suomi100-ohjelmaa", sanoo Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki.



"Eurooppa-päivänä on hyvä nostaa esiin ja keskusteluun asioita, joihin EU vaikuttaa arjessamme. Päivän Eurooppa lautasella -teemastakin löytää useita tärkeitä aiheita, joiden parissa unionin työ näkyy konkreettisesti niin ravinnossamme, eläinten hyvinvoinnissa kuin kauppojen valikoimissa. EU vaikuttaa esimerkiksi ihmisten ja eläinten ruoan turvallisuuteen ja ravintopitoisuuteen, eläinten terveys- ja hyvinvointiasioihin, kasvien terveyteen sekä siihen, että elintarvikkeiden alkuperä, sisältö ja käyttöä koskevat merkinnät olisivat mahdollisimman selkeitä kaikille. On hienoa tulla mukaan kokemaan "odottamattomia kohtaamisia" ja keskustelemaan Eurooppa-päivänä Kuopioon", sanoo europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok, EPP).



Päivän ohjelma:



Klo 10.00–12.00

Toritapahtuma Kuopion torilla, tarjolla mm. EU-asiaa ja järvikalaburgereita



Kaikille avoin yleisötilaisuus jatkuu ohjelmaravintola Maximissa (Haapaniemenkatu 34, Kuopio)



Klo 12.30–14.30

- Ali Jahangiri – stand up -keikka

- Avaussanat, Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto

- Euroopan komission Suomen-edustuston päällikön Sari Artjoen ja Euroopan parlamentin jäsenen Henna Virkkusen haastattelu

- Maailma lautasellasi – kestävät ruokavalinnat, Annukka Valkeapää, WWF

- Suomi 100 – syödään yhdessä! Seija Kurunmäki, ELO-säätiö

- Kuopion alueesta Suomen ensimmäinen eurooppalainen gastronominen matkailualue, Jarkko Kääriäinen, ProAgria Pohjois-Savo



15.30–17.00

Meet and greet -tapahtuma #munEUarki-kampanjan tubettajien kanssa! Tule tapaamaan Roni Backia, Sita Salmista, Ilona Juliaa ja Miklua!



17.00–17.45

Jonas and I Maximin stagella!



Tule kuulemaan kovassa nosteessa olevaa kuopiolaisbändiä, joka esittää keikalla mm. ihmisiä ihastuttaneen Savo´s Songin!



18.00–19.30

Kansainvälinen Suomi -yhteislauluilta Kuopion kaupungintalon juhlasalissa



Tapahtuman järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto, Eurooppatiedotus, Europe Direct Kuopio ja Pohjois-Savon liitto yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, ProAgrian ja Taustamarkkinat Oy:n kanssa.



Taustaa Eurooppa-päivästä



Eurooppa-päivä (9. toukokuuta) on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä. Kyseessä on myös Schumanin julistuksen vuosipäivä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.



Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.



Suomessa Eurooppa-päivää on vietetty vuodesta 1995 alkaen. Tuolloin päätilaisuus oli Jyväskylässä ja vieraana oli muun muassa silloinen komissaari Erkki Liikanen.



Seminaari EU:n tulevaisuudesta Helsingissä 12.5.



Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto järjestää perjantaina 12.5.2017 klo 10.30–12.30 Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) keskustelutilaisuuden EU:n tulevaisuudesta. Tilaisuudessa pohditaan, pystyykö EU vastaamaan sen yhtenäisyyttä koetteleviin kriiseihin ja kansalaistensa huoliin, millainen Euroopan rooli on maailmassa ja löytyykö EU-johtajien Rooman julistuksesta ja komission valkoisesta kirjasta tarvittavat reseptit unionin uudistamiseen.



Tilaisuudessa Euroopan parlamentin jäsenten Sirpa Pietikäisen (kok, EPP), Henna Virkkusen (kok, EPP), Liisa Jaakonsaaren (sdp, S&D) ja Heidi Hautalan (vihr, Greens/EFA) kanssa aiheesta keskustelevat suurlähettiläs Jan Store, Miltton Brussels ja ohjelmajohtaja Juha Jokela, Ulkopoliittinen instituutti.



Lisätietoa seminaarista