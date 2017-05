Anu Ahokas StaffPoint-konsernin strategiajohtajaksi - jatkaa Spring Housen toimitusjohtajana

5.5.2017 10:05 | StaffPoint Oy

LEHDISTÖTIEDOTE 5.5.2017. Viime vuonna 129 miljoonan liikevaihtoon yltänyt StaffPoint-konserni on nimittänyt VTM Anu Ahokkaan, 37, strategiajohtajaksi 25.4.2017 alkaen. Ahokas on toiminut konserniin kuuluvan valmennus- ja koulutusyhtiö Spring Housen toimitusjohtajana, ja jatkaa myös tässä roolissaan nimityksen jälkeen.

- Henkilöstöpalvelualan konsolidaatio ja työelämää koskevat rakenteelliset muutokset tuovat uusia mahdollisuuksia kirkastaa koko konsernimme palveluntarjontaa. StaffPoint-konserni on aktiivisessa roolissa kehittämässä suomalaista työelämää suurimpien työnantajien kanssa. Uudet teknologiat ja työvälineet mahdollistavat strategisen iskukyvyn. Lisäksi luomme uusia palvelumalleja SOTE- ja aluehallintouudistukseen liittyen. Anu Ahokas tuo tähän positiiviseen uudistusvauhtiin lisää liiketaloudellista näkemyksellisyyttä ja draivia, konsernijohtaja Mika Kiljunen sanoo.

Ahokas on luotsannut Spring Housen tällä vuosikymmenellä markkinajohtajaksi valmennustoimialalla. Yhtiö on arvostettu ja menestyvä työvoimapalveluiden sekä henkilöstövalmennuksen tuottaja.



- Samaa ennakkoluulotonta ja palveluiden synergiat ymmärtävää kehittämisotetta saamme Ahokkaasta nyt koko konsernin tarjooman uudistamiseen. Haluamme olla asiakkaidemme strateginen kumppani ja rakentaa palvelukonsepteja 2020-luvun trendien vauhdissa, Kiljunen jatkaa.



Anu Ahokas on jo nyt kuulunut StaffPoint-konsernin johtoryhmään. Jatkossa hänellä on yhä laajempi vastuu konsernin liiketoimintastrategian ja palveluntarjonnan kehittämisestä. Hän raportoi edelleen Mika Kiljuselle. Hän myös vetää strategiatyöryhmää.



- Otan uuden näköalatehtävän innostuneena vastaan. StaffPoint-konserni on jo nyt johtava toimija, ja meillä on markkinoiden monipuolisin palvelutarjooma. Tuotamme merkittävää liiketaloudellista etumatkaa asiakkaillemme. Haluamme kasvaa orgaanisesti ja mahdollisesti myös yritysostoin, Ahokas sanoo.



- Haluan roihauttaa innovoinnin liekin - syventyvä strateginen kumppanuus asiakkaidemme kanssa nostaa meidät toimialamme merkittävimmäksi tekijäksi, hän lisää.