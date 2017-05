Turkuun 50 000 euron päävoitto Veikkauksen Raitti-nettiarvasta

5.5.2017 09:56 | Veikkaus

Turkulainen nettipelaaja voitti vappuaattona 30.4. Raitti-nettiarvasta 50 000 euroa. Se on 3 euron hintaisen arvan päävoitto. Voitto maksettiin suoraan onnekkaan turkulaisen tilille.

Raitti-nettiarvassa seikkaillaan vanhanajan Suomessa ja rakennetaan reittejä voittokohteina oleviin kaupunkeihin. Arpaan on tänä keväänä lisätty uusi tapa edetä pelilaudalla.

Veikkauksen nettiarvat ovat sukua esikuvilleen raaputusarvoille, mutta digitaalisuus on mahdollistanut klassisten arpojen lisäksi myös kokonaan uudenlaisten viihteellisten pelien kehittämisen. Raitti on tästä oiva esimerkki. Nettiarpoja pääsevät pelaamaan Veikkauksen etuasiakkaat Veikkauksen nettisivuilla. Nettiarpojen hinnat vaihtelevat 20 sentistä 9 euroon ja suurin päävoitto on 400 000 euroa.