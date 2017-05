Kutsu Burden of Stroke -raportin luovutustilaisuuteen 11.5.2017

AVH-päivät 27.-28.4.2017 Helsingissä: Aivoinfarkti sotessa: Sote-uudistus ja palveluiden keskittäminen parantaa AVH-potilaiden asemaa 27.4.2017 12:35

Tiedote 27.4.2017. Lähes 25 000 suomalaista sairastuu vuosittain aivoverenkiertohäiriöön (AVH). Sen syynä on 80 %:lla aivoinfarkti. Joka neljäs sairastuneista on työikäinen. Aivoliiton järjestämillä AVH-päivillä 27.-28.4. pohdittiin muun muassa sitä, kuinka käy aivoinfarktin sotessa? Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilö, LT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Tiina Huusko kertoi asiasta tekemänsä selvityksen pohjalta (STM: Konservatiivisten erikoisalojen järjestämistä koskevia periaatteita 2020-luvulla). Selvitys on julkaistu helmikuussa 2017.