Kaupunkipyöräkausi aloitettiin aktiivisesti

5.5.2017 10:17 | HKL

Kevät ja kaupunkipyörät ovat saapuneet. Moni on jo varmasti bongannut kirkkaankeltaisia menopelejä niin Helsingissä kuin Espoossa. Pyörät ovatkin saaneet innostuneen vastaanoton, joka on näkynyt myös kauden ensimmäisten päivien käyttömäärissä. Kauden aloittavan kaupunkipyöräviikon aikana tiistaista torstaihin on tehty jo 14 279 matkaa.

Kuva: HKL/Jesse Ukkonen

Kaupunkipyörien avajaistapahtumaa vietettiin aurinkoisessa säässä vappupäivänä 1.5. Kaivopuiston Kompassitorilla, jossa keltaiset ilmapallot täyttivät paikan kaupunkipyörätunnelmalla. Tapahtumassa jaettiin ilmapallojen ja kaupunkipyöräsanoman lisäksi Alepan eväskasseja. Tapahtumassa vieraili yli 10 000 ihmistä. Tänä kesänä kaupunkipyöräverkosto on kolminkertaistunut: Helsingissä voi polkea esimerkiksi Käpylästä Lauttasaareen ja Espoossa Matinkylän-Olarin alueella. Muutama asema Helsingissä ei ole aivan ehtinyt mukaan kaupunkipyöräkauden aloitukseen, mutta asemat valmistuvat pian. Kyseiset asemat ovat Käpylän asema, joka asennetaan toukokuun ensimmäisellä viikolla. Lisäksi Veturitori avautuu arviolta 12.5. ja Gyldenintien asema toukokuun puolivälissä. Kesäkadun asema on jo asennettu ja se voidaan ottaa käyttöön 8.5. Asemat, jotka eivät ole käytössä, näkyvät Reittioppaassa merkinnällä 0/1. Asemien päivittyvät asennusaikataulut löytyvät myös osoitteesta hsl.fi/kaupunkipyörät kohdasta ”Täältä löydät kaupunkipyörät”. Kaupunkipyöräoppaat auttavat Espoossa uusia polkijoita Ison Omenan pääsisäänkäynnillä ja sivulla, Olarin ostoskeskuksella ja Matinkylän jäähallilla toukokuun ensimmäisen viikon ajan vielä perjantaina, lauantaina sekä maanantaina 8.5. Oppaat auttavat niin rekisteröitymiseen kuin kaupunkipyörän käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä. Kaupunkipyörähuuma jatkuu Narinkkatorilla perjantaina 5.5. Alepan järjestämässä tapahtumassa kello 14-16. Luvassa muun muassa musiikkia, kisoja sekä jätski- ja kahvimaistiaisia. HKL ja HSL ovat mukana Narinkkatorin pyöräkeskuksella opastamassa kaupunkipyörien käytössä ja kertomassa palvelusta.

