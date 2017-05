Kohti pyöräilymetropolia - koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa

5.5.2017 10:28 | HSL Helsingin seudun liikenne

Pyöräliikenne on pääkaupunkiseudulla nosteessa: Kaupunkipyöräpalvelu laajenee, laadukkaita pyöräteitä rakennetaan lisää, pyöräpysäköintiä parannetaan ja pyörän kuljettamista joukkoliikenteessä helpotetaan.

HSL:n pyöräilymarkkinoinnin tavoitteena on pyöräilyn normalisointi: se on yksi liikennemuoto muiden joukossa. Vuonna 2017 markkinoinnin teemana on ”Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa”.

”Eri liikkujaryhmät syyttelevät helposti toisiaan. Liikenne- ja käytössäännöt tuntuvat olevan aina ’niiltä muilta’ hukassa. Moni meistä on välillä autoilija tai joukkoliikenteen käyttäjä, välillä kävelijä tai pyöräilijä. Jotta liikenne sujuisi mukavammin ja turvallisemmin, tarvitaan parempaa yhteispeliä”, toteaa HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen.

”Kulkutapojen sekakäyttö -teemalla pyrimme lisäämään ymmärrystä ja hyväksyntää erilaisia kulkutapoja kohtaan.”

HSL:n tämän vuoden pyöräilykampanjassa halutaan kääntää ennakkoluulot pyöräilijöitä kohtaan voitoksi dramatisoinnin keinoin. Mainostoimisto 358:n ideoimissa ja filmituotantoyhtiö Darlingsin toteuttamissa lyhytfilmeissä kerrotaan toisenlaisesta kontekstista lainatulla tyylillä positiivisesta asiasta: kaupungilla saa mennä sekaisin eri kulkutavoilla.

Pyöräilyn mainosvideosta on tehty yksi pidempi ja kolme lyhyttä versiota, jotka löytyvät HSL:n Youtube-kanavalta. Pidempi minuutin mittainen versio pyörii myös Finnkinon teattereissa valtakunnallisen pyöräilyviikon ajan 6.–14. toukokuuta.

Pyöräilyviikon pääteema vuonna 2017 on "Pyörällä kulkee kaikki!"

Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Taloustutkimuksella teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta liikkuu pyörällä ainakin joskus. Suomalaiset pyöräilisivät mielellään enemmänkin. Pyöräilyä lisäisivät lyhyemmät etäisyydet töihin, kauppaan ja harrastuksiin sekä pyöräteiden parempi kunnossapito ja sujuvammat reitit.

HSL haluaa kannustaa pyöräilyyn myös uudella pyöräilysivustolla pyöräilymetropoli.fi, jonne on koottu pyöräilyaiheista tietoa sekä linkkejä lisätiedon lähteille Helsingin seudun kuntien ja muiden toimijoiden pyöräilyaiheisille sivuille. Pyöräilymetropoli.fi auttaa löytämään seudun parhaat pyöräreitit ja tarjoaa apua oikean pyörän valintaan, neuvoja pyöräilyyn sekä erilaisia pyöräilijätarinoita.