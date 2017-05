Kotimaisen lohen ja kirjolohen tuottajahinta nousi vuonna 2016

11.5.2017 09:00 | Luonnonvarakeskus

Kalastajat saivat lohesta viime vuonna parikymmentä prosenttia paremman hinnan kuin edellisvuonna. Kasvatetun kirjolohen hinta nousi runsaan kolmanneksen. Lohen kohonnut maailmanmarkkinahinta näyttäisi heijastuneen myös kotimaisen kalan tuottajahintoihin.

”Yhtenä syynä tuottajahintojen nousuun oli viime vuonna uutisoitu maailman toiseksi suurimman lohentuottajamaan, Chilen, tuotannon väheneminen myrkkyleväongelmien takia”, sanoo tutkija Leena Forsman Luonnonvarakeskuksesta.

Silakan hinta ennallaan

Silakka on Suomen tärkein kala, sillä silakkasaaliin arvo on moninkertainen muihin kalalajeihin verrattuna. Teollisuudessa käytetyn silakan tuottajahinta nousi hienoisesti edellisvuodesta, mutta ihmisravinnoksi myydyn silakan hinta laski aavistuksen verran, joten silakan kokonaishinta pysyi ennallaan. Suomen silakkasaaliista ainoastaan 23 prosenttia päätyi ihmisravinnoksi. Silakan ohella troolattiin kilohailia, joka suurelta osin päätyi rehuksi. Kilohailin tuottajahinta on yleensä suunnilleen samaa tasoa kuin teollisuudessa käytetyn silakan ja näin oli myös vuonna 2016.

Kasvatetusta siiasta huippuhinta

Kasvatetusta siiasta maksettiin tuottajalle ensimmäistä kertaa yli 10 euroa kilolta. Pyydetystä isokokoisesta siiasta kalastaja sai miltei puolet vähemmän, keskimäärin 5,5 euroa kilolta. Kalalajin lisäksi kalan koko ja laatu vaikuttavat tuottajan kalasta saamaan hintaan.